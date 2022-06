Kvitová v Eastbourne znovu nezaváhala a zahraje si o první finále od loňského března

Petra Kvitová zatím prožívá jednu z nejhorších sezon v kariéře. Dvaatřicetiletá Češka dorazila do Eastbourne s bilancí 10-13 a na poslední generálce před slavným Wimbledonem se dočkala teprve třetí vítězné série a vůbec prvního semifnále v aktuálním roce.

Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce do turnaje vstoupila vítězstvím nad Donnou Vekičovou, ve včerejším osmifinále zastavila přemožitelku dvou českých zástupkyň Katie Boulterovou a dnes si poradila 6-3 6-4 s další domácí nadějí Harriet Dartovou.

Nasazená čtrnáctka byla od začátku jasně lepší hráčkou na kurtu. Výborně servírovala (75%), nasázela osm es, spáchala jen jednu dvojchybu a k jedinému brejkbolu Dartovou pustila až v závěrečném gamu zápasu. Na komplikaci však ani nemuselo dojít, jelikož předtím disponovala dvěma mečboly. Na postup potřebovala necelou hodinu a půl a pošetřila síly po včerejším o hodinu déle trvajícím utkání.

"Bylo těžké tu hrát proti domácí hráčce. Myslím, že jsem ale zahrála velmi dobře a pomohl mi servis. Při svém podání jsem neodehrála ani jeden špatný game," řekla Kvitová v pozápasovém rozhovoru na kurtu. K neradosti publika vyřadila už dvě domácí hráčky. "Jinak mám ale Anglii, britský humor a celkově tuhle zemi moc ráda. Těším se, až se sem v Eastbourne vrátím v dalším zápase na kurt," dodala Kvitová.

Dvojnásobná wimbledonská královna má na dosah své 39. finále a první od loňského března, kdy triumfovala v Dauhá. V Eastbourne se do závěrečného kola dostala v roce 2011, tehdy v tomto dějišti debutovala. V semifinále narazí na svou rozjetou poslední přemožitelku Beatriz Haddadovou Maiaovou, nebo kvalifikantku Lesju Curenkovou.

