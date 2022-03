Kvitová v Miami čekání na finále neukončí, ve čtvrtfinále nezastavila Šwiatekovou

Petra Kvitová v Miami poprvé od loňské srpna a následné sérii deseti turnajů vyhrála tři zápasy po sobě dva zápasy. Alespoň dvakrát po sobě vyhrála teprve podruhé v sezoně.



O první finále od začátku loňského března, kdy triumfovala v Dauhá, si ale nezahraje. V boji o první letošní semifinále podlehla 3-6 3-6 Polce Ize Šwiatekové a své maximum na Floridě nepřekonala. Ve čtvrtfinále ztroskotala také v v letech 2014 a 2019.



Dvaatřicetiletá Kvitová od začátku tahala za kratší konec a nevypracovala si jediný brejkbol. Šwiatekové nakonec podlehla v prvním vzájemném střetnutí za 77 minut.



20letá Polka Šwiateková, která se příští týden stane 28. světovou jedničkou, po triumfech v Dauhá a v Indian Wells neprohrála na turnajích WTA 1000 už 15 zápasů v řadě. V Miami ztratila ve čtyřech vystoupeních pouhých patnáct gamů.



"Jsem teď v laufu a doufám, že mi to ještě nějakou dobu vydrží. Uhrát takhle dlouhou sérii vítězství není snadné. Mám upřímnou radost, že jsem zdravá a můžu hrát zápasy s takovými hráčkami, jako je Petra. Ona je legenda," řekla Šwiateková na adresu dvojnásobné wimbledonské vítězky.



Šwiateková se stále může stát teprve čtvrtou tenistkou, která zkompletuje 'Sunshine Double', tedy vyhraje v Indian Wells a Miami během jedné sezony. Dosud se to povedlo jen Steffi Grafové (1994 a 1996), Kim Clijstersové (2005) a Viktorii Azarenkové (2016).







V semifinále se Šwiateková utká s domácí Jessicou Pegulaovou (h2h 0-1), s níž jediný vzájemný souboj ve Washingtonu 2019 prohrála ve třech setech.



Američanka Pegulaová v Miami už podruhé postoupila po skreči soupeřky. Ve čtvrtfinále jednadvacáté hráčce světa vzdala za stavu 1-4 nemocná Španělka Paola Badosaová.



Osmadvacetiletá Pegulaová odehrála zatím na turnaji čtyři utkání a k výhrám potřebovala jen zhruba pět a půl setu. V prvním kole měla jako nasazená šestnáctka volno, pak vyhrála dvakrát ve dvou setech a v osmifinále jí vzdala za stavu 0-6 Ukrajinka Anhelina Kalininová.



"Samozřejmě není nic pěkného vyhrát takhle," řekla Pegulaová poté, co Badosaová odstoupila po 20 minutách hry. "Hrály jsme proti sobě poprvé a fakt jsem se na to těšila, protože má skvělou sezonu."



Badosaová byla loni touto dobou na 71. místě žebříčku a příští týden vystoupá na životní třetí pozici. Pokud by porazila Pegulaovou, byla by dokonce světovou dvojkou. Podle svých slov se špatně cítila už v pondělí a málem nenastoupila k osmifinále proti Lindě Fruhvirtové. Mladou českou naději nakonec zdolala 6-2 6-3, ale čtvrtfinále už nedokončila.



Druhou semifinálovou dvojici v Miami vytvořily už v úterý Japonka Naomi Ósakaová a Švýcarka Belinda Bencicová.

• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

středeční výsledky (30. 03. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Šwiateková (2-Pol.) - Kvitová (28-ČR) 6-3 6-3 Pegulaová (16-USA) - Badosaová (5-Šp.) 4-1 / skreč B.