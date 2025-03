Kvitová vyzve grandslamovou šampionku. Siniaková je favoritkou, v akci bude i Fruhvirtová

Startuje hlavní soutěž ženské části turnaje Miami Open a hned v rámci úterního programu se představí tři české tenistky. Petra Kvitová (35) účinkuje na tisícovce na Floridě poprvé od předloňského triumfu a podnikne třetí útok na premiérovou výhru po mateřské pauze, tentokrát proti domácí grandslamové šampionce Sofii Keninové. Kateřina Siniaková (28) bude plnit roli favoritky proti Yue Yuan a Linda Fruhvirtová (19) sehraje souboj kvalifikantek s domácí Claire Liuovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 18. 3.

Češi v akci

Siniaková (ČR) - Yue Yuan (Čína) | Court 7 (16:00 SEČ)

Kvitová (ČR) - Keninová (USA) | Grandstand (19:00 SEČ)

L. Fruhvirtová (ČR) - Liuová (USA) | Court 1 (19:00 SEČ)

Kvitová znovu o první výhru

Petra Kvitová se na konci února vrátila na kurty a Miami bude jejím třetím turnajem po mateřské pauze. Dvojnásobná wimbledonská vítězka stále čeká na svou premiérovou výhru v roli maminky, náskok setu nedotáhla proti Jodie Burrageové v Austinu ani Varvaře Gračovové v Indian Wells. Na papíře nejtěžší soupeřku má v Miami, kde startuje poprvé od předloňského triumfu a vyzve grandslamovou šampionku Sofii Keninovou. S domácí nadějí má vzájemnou bilanci 2:1. Mimo antukové dvorce se potkaly pouze v roce 2018 právě v Miami a česká lvice zvítězila po obratu. Američanka sice už dlouho nemá svou nejlepší formu, ale i tak je jasnou favoritkou.

Siniaková je favoritkou, Fruhvirtovou čeká Liuová

Naopak v roli velké favoritky nastoupí k utkání prvního kola Kateřina Siniaková. Rodačka z Hradce Králové tradičně exceluje v deblových soutěžích, ale ve dvouhře příliš úspěšná není. Na poslední akci v Indian Wells se ovšem představila ve skvělé formě a smetla Maríu Lourdes Carléovou i světovou dvacítku Julii Putincevovou. Pokud takový výkon předvede také v Miami, kde už sedmkrát skončila v kvalifikaci či prvním kole, tak by nemusela mít s Yue Yuan výraznější potíže. Číňanka se totiž letos extrémně trápí, má bilanci 3:8 a dvě ze tří výher zapsala na úvodním turnaji v Brisbane.

Linda Fruhvirtová v posledních dnech ožila a v Miami suverénně zvládla kvalifikační boje, když nedala větší šanci Rebecce Marinové ani zkušené veteránce Lauře Siegemundové. A teď ji čeká souboj kvalifikantek s domácí Claire Liuovou, která se vrací po pauze a naposledy prošla do druhého kola na nejvyšším okruhu před rokem právě v Miami. Starší z talentovaných sester určitě mohla dostat do prvního kola těžší soupeřku. Liuové může oplatit loňskou porážku z Charlestonu, a to v dějišti, kde se před třemi lety senzačně probojovala až do osmifinále. Ani jedna z aktérek na tom není v poslední době nejlépe a Fruhvirtová je už zhruba dva roky v krizi.

Úterní program

GRANDSTAND (od 16:00 SEČ)

1. Gračovová (Fr.) - Parksová (USA)

2. Ósakaová (Jap.) - Starodubcevová (Ukr.)

3. Kvitová (ČR) - Keninová (USA)

4. Zarazúaová (Mex.) - Kruegerová (USA)



BUTCH BUCHHOLZ (od 16:00 SEČ)

1. Tomovová (Bulh.) - McNallyová (USA)

2. Cirsteaová (Rum.) - Cocciarettová (It.)

3. Davisová (USA) - Itóová (Jap.)

4. Townsendová (USA) - Liová (USA)



COURT 1 (od 16:00 SEČ)

1. Pavljučenkovová (-) - Linetteová (Pol.)

2. Bouzasová (Šp.) - Bronzettiová (It.)

3. L. Fruhvirtová (ČR) - Liuová (USA)



COURT 7 (od 16:00 SEČ)

1. Siniaková (ČR) - Yue Yuan (Čína)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje