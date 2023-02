Kvitová začala v oblíbeném Dauhá hladkou výhrou. Plíšková končí po debaklu s Alexandrovovou

Petra Kvitová našla první letošní přemožitelku až v pátém zápase ve čtvrtfinále v Adelaide a do oblíbeného Dauhá dorazila po zklamání v podobě porážky ve druhém kole Australian Open s Anhelinou Kalininovou. V katarské metropoli úspěšně zahájila i svůj celkově devátý start, tři z posledních čtyř návštěv tohoto dějiště přetavila ve finále a v letech 2018 a 2021 tady triumfovala.

Do letošního velmi silně obsazeného ročníku (coby světová třináctka se nevešla mezi nasazené) vstoupila výhrou 7-5 6-2 nad světovou dvaadvacítkou Shuai Zhang, se kterou si poradila už potřetí v řadě.

Favorizovaná 32letá Češka byla v podstatě od začátku zápasu jasně lepší. V úvodním gamu však nevyužila čtyři brejkboly (tři v řadě) a pak nepotvrdila brejk na 3-2. Od stavu 4-5 ovšem na kurtu dominovala a o dva roky starší Číňance dovolila ve zbytku utkání, v němž si vypracovala skoro trojnásobek brejkbolů, už jen jednou uhájit servis.

Statistiky zápasu Kvitová - Zhang

O své již sedmé čtvrtfinále na tomto podniku, který si každoročně střídá status WTA 500 a WTA 1000 s Dubají, zabojuje proti Cori Gauffové. S americkou teenagerkou a turnajovou čtyřkou změří síly poprvé.

Karolína Plíšková letos pokračuje v předvádění nekonzistentních výkonů. V Dauhá po úspěšně absolvované tříkolové kvalifikaci nezvládla čtvrtý zápas během čtyř dní. S Jekatěrinou Alexandrovou prohrála za 52 minut hry 1-6 2-6.

30letá česká šampionka z roku 2017 sice začala nadějně a hned v první hře zaznamenala brejk, jenže ho nepotvrdila a prohrála šest her v řadě. Ve druhé sadě se držela jen do stavu 2-1, pak už neuhrála ani game a s osm let mladší sousedkou ze světového žebříčku utrpěla debakl ve druhém střetnutí po sobě.

Světová devatenáctka Plíšková musela do kvalifikace na druhém ze čtyř letošních turnajů. V Adelaide i v Dauhá v ní nezaváhala, ale následně vždy vypadla po hladké porážce v prvním kole hlavní soutěže.

Z kvarteta českých nadějí prošla úvodním kolem kromě Kvitové už jen Karolína Muchová, která si včera poradila s Italkou Martinou Trevisanovou. Naopak v tříhodinové bitvě v pondělí neuspěla Barbora Krejčíková.

Alexandrovová se ve druhém kole utká s Řekyní Mariou Sakkariovou. Světová sedmička do turnaje vstoupila třísetovou výhrou 6-2 3-6 6-3 nad Číňankou Qinwen Zheng.

První letošní porážku v pátém letošním zápase a po měsíční pauze utrpěla Paula Badosaová. Před měsícem v Adelaide porazila Beatriz Haddadovou Maiaovou a postoupila do semifinále, následně ale z turnaje kvůli svalovému zranění odstoupila a přišla i o následné Australian Open. Dnes v Dauhá se španělská tenistka na kurty vrátila a znovu narazila na Brazilku, tentokrát však Jihoameričance podlehla 6-7 3-6.