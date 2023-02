Muchová v Dauhá smetla Trevisanovou, Krejčíková po boji končí. Plíšková prošla kvalifikací

Karolína Muchová se loni v březnu vrátila po několikaměsíční pauze zaviněné zraněním břišního svalu, stále se nedokázala dostat zpět do elitní stovky žebříčku a nejdál se podívala do čtvrtfinále loni v tallinnské hale a letos v lednu v novozélandském Aucklandu.

Své maximum po zdravotní přestávce může vyrovnat v Dauhá, kde si před čtyřmi lety zahrála své premiérové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. Šestadvacetiletá Češka startující na chráněný žebříček si na úvod poradila snadno 6-2 6-2 s Martinou Trevisanovou.

Bývalá světová devatenáctka a nyní až 123. žena pořadí odvrátila oba brejkboly, na podání ztratila jen 12 fiftýnů a soupeřku v obou setech dvakrát brejkla. Na postup přes italskou antukovou specialistku potřebovala jen hodinu a 19 minut a v dalším kole vyzve světovou pětku Caroline Garciaovou (H2H 0-0).

Muchová už se v Kataru může soustředit jen na dvouhru, v deblu s Američankou Sofií Keninovou nestačily na druhou nasazenou dvojici Ljudmila Kičenoková a Jelena Ostapenková.

Barbora Krejčíková poprvé v sezoně nezvládla vstup do turnaje. V Dauhá česká tenistka skončila na raketě světové jedenáctky Veroniky Kuděrmetovové, které podlehla po tříhodinové bitvě 4-6 6-3 6-7.

27letá Krejčíková v zápase přišla jen dvakrát o podání a odvrátila devět brejkbolů, sama ale využila jen dvě z jedenácti šancí na brejk. Naposledy brejkbol neproměnila za stavu 5-5 ve třetím setu, v němž smazala manko 1-4.

Příští týden třetí deblistku světa čeká start v Dubaji, následně se přesune do USA na velké akce v Indian Wells a v Miami.

Zítra by měla první kolo odehrát dvojnásobná šampionka Petra Kvitová proti Shuai Zhang.



Plíšková rozšířila počet Češek v hlavní fázi, Bouzková se nekvalifikovala

Podnik WTA 500 v Dauhá bude mít nakonec čtyřnásobné české zastoupení v hlavní soutěži. Karolína Plíšková letos absolvuje své první kvalifikační boje od srpna 2014 a po Adelaide uspěla 30letá rodačka z Loun i v katarské metropoli.

Aktuálně 19. hráčka světa, která v době přihlášek figurovala níže a přímo do hlavního losu se nedostala, prošla tříkolovým sítem až na úvodní ztracený set suverénně. Čtvrtfinalistka nedávného Australian Open postupně přehrála Anu Bogdanovou, Harriet Dartovou a dnes 6-2 7-5 Kanaďanku Leylah Fernandezovou.

Zatímco v úvodním dějství zlikvidovala jedinou brejkbolovou hrozbu a sama obě své šance využila, ve druhé sadě musela o svůj servis hned několikrát zabojovat. Navíc nepotvrdila brejk na 4-3 a podávala na udržení se v setu. Od stavu 4-5 měla ovšem opět jasně navrch a souboj grandslamových finalistek dotáhla do vítězného konce.

Do hlavní soutěže vstoupí šampionka z roku 2017 zápasem proti Jekatěrině Alexandrovové (h2h 2-1).

Statistiky zápasu Plíšková - Fernandezová

Impressive qualifying from Karolina Pliskova in Doha.



R1: 3-6, 6-2, 6-3 vs. #76 Bogdan

R2: 6-1, 6-2 vs. #109 Dart

R3: 6-2, 7-5 vs #39 Fernandez (battle of top 40 and Grand Slam finalists in... qualifying).



Into the main draw.