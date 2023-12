Kyrgios je psychicky vyždímaný. Vidím to na rok, maximálně dva a pak konec

Kyrgios se na poslední chvíli odhlásil z letošního ročníku Australian Open a od ledna bojoval s několika zraněními. Jmenovitě s kolenem, chodidlem a zápěstím. Od loňského vystoupení na říjnové akci v Tokiu odehrál jen jeden oficiální zápas.

O víkendu potvrdil, že se nezúčastní ani blížícího se dalšího ročníku domácího grandslamu. V podcastu pro své fanoušky, kteří určitě doufali, že bude na profesionální tour působit i dlouho po dosažení 30. narozenin, pak odhalil další nepříjemnou zprávu. "Chci hrát už jen tak jeden či dva roky, ideálně na nejvyšší úrovni. Kariéru bych chtěl ukončit podle svých představ," uvedl v podcastu s názvem On Purpose with Jay Shetty.

"Už nechci další operaci nebo cokoli takového. Myslím si, že mám před sebou ještě jeden nebo dva dobré roky a pak konec. Podle mě budu se svou kariérou a s tím, čeho jsem dosáhl, spokojený... Budu muset těm, co by chtěli, abych hrál déle, říct, že takhle jim to musí stačit."

V rozsáhlém rozhovoru se bývalý 13. hráč světa, jenž v současnosti nemá žebříček, rozpovídal i o své hře, vztahu s médii a také psychických problémech, kvůli kterým dokonce v roce 2019 uvažoval o sebevraždě.

"Pokud bych měl trochu obyčejnější kariéru a nebyl tak na očích, nejspíše bych se takhle necítil. Ale těch pár let se na mně vážně podepsalo. Je to těžké. Jsem unavený. Jsem z tenisu velmi unavený."

Nick Kyrgios says he doesn’t want to play tennis anymore & he can’t walk without pain, but he has more to give:



“If it was up to me… I don’t really want to play anymore, to be honest. But I have to, almost. I have so much more to give. I’m exhausted. I’m tired. I’ve had 3… pic.twitter.com/tOflDvHw91