Kyrgios na Australian Open? Turnaj si tím může poškodit image, varuje australská hvězda
Kyrgios v posledních letech prakticky neustále bojuje se zraněními a slabší kondicí. Už dokonce pomýšlel i na konec kariéry. Australský bouřlivák je nicméně ochotný dát si ještě minimálně jednu šanci.
Novou tenisovou sezonu zahájí na domácím turnaji v Brisbane. Zatímco od pořadatelů této akce získal divokou kartu, na rozhodnutí organizátorů Australian Open stále čeká a momentálně nefiguruje v seznamu přihlášených pro hlavní soutěž ani kvalifikaci. Volných vstupenek přitom už moc nezbývá.
Je jasné, že vedení Australian Open stále váhá. Pro to má pochopení i bývalá australská hvězda a někdejší světová osmička Philippoussis. "Pokud bude hrát na sto procent a prohraje, tak to žádný problém nepředstavuje. Ale jestli dostane divokou kartu a nebude fyzicky fit, tak to může poškodit image turnaje i samotného Kyrgiose," uvedl dvojnásobný grandslamový finalista pro Daily Mail.
Od začátku sezony 2023 odehrál Kyrgios pouhých šest oficiálních zápasů. Před pár dny absolvoval souboj pohlaví s aktuální ženskou světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a podle mnohých expertů nebyl fyzicky stoprocentní. "Nevím, co chce dělat se svou kariéru. Jestli to vůbec bude brát vážně. Loni a předloni se nemohl pořádně hýbat," řekl Philippoussis.
Australský tenis má zástup mladých talentů a uvědomuje si to i Philippoussis. Také proto o divoké kartě pro Kyrgiose pochybuje. "Máme tu spoustu talentovaných hráčů, kteří chtějí růst a mohou dostat šanci. Myslím si, že by měli pořadatelé Australian Open počkat do poslední chvíle. Uvidí se, jestli se mu bude dařit v přípravě."
