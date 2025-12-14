Dostane se australská hvězda na domácí grandslam? Rozhodnutí nejsou ještě ani pořadatelé

DNES, 10:15
Nick Kyrgios (30) toho posledních pár let moc neodehrál, především kvůli zdravotním problémům. Nyní se ale zapojuje do exhibic a měl by vystoupit také během zahajovacího týdne Australian Open. Do hlavní soutěže grandslamu však přihlášen není a musel by dostat divokou kartu od pořadatelů, ti však ještě rozhodnuti nejsou.
Účast Nicka Kyrgiose na Australian Open není jistá (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

"Nevím, budeme muset počkat a uvidíme. V rámci přípravy má hrát na několika turnajích a během australského léta chce také soutěžit, což znamená, že směřuje na Australian Open. Už ale nemá chráněný žebříček a potřeboval by divokou kartu," řekl v rozhovoru pro The Tennis ředitel melbournského grandslamu Craig Tiley.

Kyrgios se letos pokoušel o návrat, ten však úspěšný nebyl. Na domácí půdě v Brisbane si vedle dvouhry zahrál i čtyřhru s Novakem Djokovičem, ale ve dvouhře stejně jako v Melbourne skončil hned na úvod. Z pěti odehraných duelů v singlu vyhrál jediný a naposledy se představil na Masters v Miami. Od té doby neodehrál žádný soutěžní zápas.

Nedávno ale nastoupil ke dvěma exhibicím v Americe proti Benu Sheltonovi a Tommymu Paulovi. Chystá se i na očekávaný a kontroverzní souboj pohlaví proti Aryně Sabalenkové, který se odehraje 28. prosince v Dubaji.

Australan je aktuálně až 673. hráčem světa a jelikož chráněný žebříček pro start na Australian Open využít nemůže, musel by od pořadatelů dostat divokou kartu. Tři z nich už jsou však využité, zasloužili si je domácí James Duckworth, Američan Patrick Kypson a Číňan Yunchaokete Bu.

Diváci přesto o domácí hvězdu nepřijdou. Kyrgios by se měl v Melbourne představit během zahajovacího týdne ještě před startem soutěžních utkání. Australan se tak připojí k naprosté elitě v čele s Carlosem Alcarazem, Jannikem Sinnerem, Alexanderem Zverevem či dalším domácím hrdinou Alexem de Minaurem, kteří budou bavit diváky od 13. do 16. ledna.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
