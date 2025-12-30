Kyrgios po zápase se Sabalenkovou: Porazil jsem ty nejlepší a ona se mnou držela krok
Kyrgios reagoval na negativitu panující okolo posledního souboje pohlaví, který se uskutečnil v neděli v Dubaji, po svém. Na pozápasové tiskové konferenci připomněl, že Sabalenková proti sobě neměla snadného soupeře. Dokonce Bělorusku pochválil, že s ním dokázala držet krok.
"Musím vám to připomenout. Jsem jedním ze 16 hráčů, kteří porazili všechny členy Big Four. Andy Murray, Djokovič, Federer a Nadal. Ti všichni se mnou prohráli," řekl bývalý 13. hráč světa, který Sabalenkovou přehrál dvakrát 6:3. "A ona potvrdila, že je schopná se mnou držet krok. S někým, kdo porazil nejlepší hráče všech dob," dodal.
Negativní ohlasy stejně jako Sabalenková nechápe. "Na takovém zápase se dají najít jen pozitiva. Musel jsem si vítězství odpracovat. Nebylo to snadné. Pojďme se bavit o tomhle a ne o té negativitě kolem."
Bývalý wimbledonský finalista měl i vzkaz pro kritiky této exhibice. "Je vtipné, že ti, co měli negativní komentáře, se stejně na ten zápas dívali. Náš souboj pohlaví byl pravděpodobně jednou z nejvíce diskutovaných sportovních událostí za posledních šest měsíců. Měli jsme spoustu prostoru na sociálních sítích i v médiích."
"Takže ti, co byli negativní a stejně se dívali, si nakonec tuto akci zamilovali. Nechtěli, aby se jim to líbilo, ale nemůžou si pomoct. Jsem si jistý, že souboj pohlaví byl krok správným směrem," doplnil.
Kyrgios vyhrál souboj pohlaví
