Kyrgios před zápasem se Sabalenkovou: Bude nás sledovat celý svět, jsem nervózní
Pro Kyrgiose může být tato exhibiční událost zároveň důležitým impulzem v přípravě na návrat na profesionální okruh. Přestože Sabalenková vstupuje do utkání jako světová jednička, tlak je podle všeho spíše na straně Australana, který je mnohými pasován do role favorita.
"Oba jsme hráli na velkých stadionech po celém světě. Ona je grandslamová šampionka, já jsem odehrál neuvěřitelné zápasy, ale lhal bych, kdybych řekl, že nejsem ani trochu nervózní. Nemůžu se dočkat, až vstoupím na kurt. Vím, že nás bude sledovat celý svět," uvedl Kyrgios s úsměvem na tiskové konferenci.
Australan vnímá Bitvu pohlaví nejen jako sportovní výzvu, ale i jako výjimečnou událost s výrazným přesahem. "Mít šanci čelit velké šampionce, jako je Aryna, je něco jiného. Zároveň je to sport i zábava. Všechno to začalo otázkou ‚Co kdyby…?‘ a od té doby se z toho stala jedna z nejdiskutovanějších událostí roku. Myslím, že žádný jiný tenisový turnaj neměl takové mediální pokrytí ani pozornost," zdůraznil.
Kyrgios věří, že duel může ukázat cestu do budoucna. "Chci jen vstoupit na kurt a ukázat světu, že nás čekají skvělé měsíce. Je to skvělá příprava pro mě i pro Arynu. Ať už jsem v roli padoucha, nebo dobráka, mou úlohou je ukázat, že se to může dít častěji. Mimo kurt jsme skvělí přátelé," doplnil.
Popsal také svou přípravu na zápas, kterou absolvoval s trenérkou a zároveň blízkou přítelkyní. "Doma jsme provedli určité úpravy a snažili se přizpůsobit podmínkám na kurtu. Bude zajímavé vidět jeho rozměry. Vím, že se mě Aryna snaží znervóznit, a to se jí daří, ale já se snažím také. Skutečnost, že je kurt rozměrově rozdílný, je pro mě velkou výzvou. Věřím, že mi pomůže servis. Podání je moje silná stránka," dodal rodák z Canberry.
Na závěr Kyrgios naznačil, že význam utkání vnímá v širším kontextu. "Za deset nebo patnáct let budu hrdý na to, jak jsem to zvládl. Pro mě to znamená jednotu ve sportu. Potřebujeme víc takových akcí. Je tu příliš mnoho rozdělení a hádek a málo týmové práce. Bez ohledu na výsledek to ukazuje, že společně můžeme ve sportu dokázat úžasné věci."
Sabalenková před zápasem s Kyrgiosem: Budu útočit, v tom je moje síla!
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
tenistky vyhrávaly primárně díky tomu, že muži byli v seniorním věku nebo pod zátěží handicapových pravidel
nejvíc je asi proslavená prohra 55letého Riggse s Kingovou, moc se nemluví o jeho hladké výhře s Court o několik měsíců dříve
za poznámku určitě stojí hladké výhry slaboučkého Braasche (no 203) nad Serenou i Venus
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Sexes_(tennis)
preview
https://www.youtube.com/watch?v=RryFdo9ZzIc
hlavním cílem je samozřejmě monetizace, o sport vůbec nejde
jediný, kdo z ATP může prohrát, je Kyrgios, a tak uvidíme, zda se dokáže ztrapnit
pokud by náhodou vyhrála Sabalenka, pak uslyšíme ódy sufražetek - všechny samozřejmě zapomenou na handicap pravidla - hlavně rovnost