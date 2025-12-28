Kyrgios před zápasem se Sabalenkovou: Bude nás sledovat celý svět, jsem nervózní

Nick Kyrgios (30) přiznal nervozitu před velmi očekávaným duelem s Arynou Sabalenkovou (27) v takzvané Bitvě pohlaví. Australský tenista se s aktuální světovou jedničkou ženského žebříčku utká dnes od 17 hodin a zápas už nyní přitahuje mimořádnou pozornost tenisového světa.
Nick Kyrgios a Aryna Sabalenková před Bitvou pohlaví (@ FADEL SENNA / AFP / AFP / Profimedia)

Pro Kyrgiose může být tato exhibiční událost zároveň důležitým impulzem v přípravě na návrat na profesionální okruh. Přestože Sabalenková vstupuje do utkání jako světová jednička, tlak je podle všeho spíše na straně Australana, který je mnohými pasován do role favorita.

"Oba jsme hráli na velkých stadionech po celém světě. Ona je grandslamová šampionka, já jsem odehrál neuvěřitelné zápasy, ale lhal bych, kdybych řekl, že nejsem ani trochu nervózní. Nemůžu se dočkat, až vstoupím na kurt. Vím, že nás bude sledovat celý svět," uvedl Kyrgios s úsměvem na tiskové konferenci.

Australan vnímá Bitvu pohlaví nejen jako sportovní výzvu, ale i jako výjimečnou událost s výrazným přesahem. "Mít šanci čelit velké šampionce, jako je Aryna, je něco jiného. Zároveň je to sport i zábava. Všechno to začalo otázkou ‚Co kdyby…?‘ a od té doby se z toho stala jedna z nejdiskutovanějších událostí roku. Myslím, že žádný jiný tenisový turnaj neměl takové mediální pokrytí ani pozornost," zdůraznil.

Kyrgios věří, že duel může ukázat cestu do budoucna. "Chci jen vstoupit na kurt a ukázat světu, že nás čekají skvělé měsíce. Je to skvělá příprava pro mě i pro Arynu. Ať už jsem v roli padoucha, nebo dobráka, mou úlohou je ukázat, že se to může dít častěji. Mimo kurt jsme skvělí přátelé," doplnil.

Popsal také svou přípravu na zápas, kterou absolvoval s trenérkou a zároveň blízkou přítelkyní. "Doma jsme provedli určité úpravy a snažili se přizpůsobit podmínkám na kurtu. Bude zajímavé vidět jeho rozměry. Vím, že se mě Aryna snaží znervóznit, a to se jí daří, ale já se snažím také. Skutečnost, že je kurt rozměrově rozdílný, je pro mě velkou výzvou. Věřím, že mi pomůže servis. Podání je moje silná stránka," dodal rodák z Canberry.

Na závěr Kyrgios naznačil, že význam utkání vnímá v širším kontextu. "Za deset nebo patnáct let budu hrdý na to, jak jsem to zvládl. Pro mě to znamená jednotu ve sportu. Potřebujeme víc takových akcí. Je tu příliš mnoho rozdělení a hádek a málo týmové práce. Bez ohledu na výsledek to ukazuje, že společně můžeme ve sportu dokázat úžasné věci."

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

4
paddy
28.12.2025 12:11
je zajímavé, že takových gender soubojů už bylo docela dost

tenistky vyhrávaly primárně díky tomu, že muži byli v seniorním věku nebo pod zátěží handicapových pravidel

nejvíc je asi proslavená prohra 55letého Riggse s Kingovou, moc se nemluví o jeho hladké výhře s Court o několik měsíců dříve smile

za poznámku určitě stojí hladké výhry slaboučkého Braasche (no 203) nad Serenou i Venus

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Sexes_(tennis)
paddy
28.12.2025 12:02
souboj genitálií: *ča vs. *rák smile

preview smile
https://www.youtube.com/watch?v=RryFdo9ZzIc

hlavním cílem je samozřejmě monetizace, o sport vůbec nejde smile smile
jediný, kdo z ATP může prohrát, je Kyrgios, a tak uvidíme, zda se dokáže ztrapnit smile

pokud by náhodou vyhrála Sabalenka, pak uslyšíme ódy sufražetek - všechny samozřejmě zapomenou na handicap pravidla - hlavně rovnost smile smile
pantera1
28.12.2025 11:07
Ale prosím tě, vždyť o to ti hlavně šlo. Spíš by ses měl obávat ostudy, jestli tě Cirkulárka přeřízne v přímém přenosu .
PTP
28.12.2025 11:18
Nick bude mít její dick v zadeli
