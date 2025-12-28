Sabalenková před zápasem s Kyrgiosem: Budu útočit, v tom je moje síla!

VČERA, 12:30
Aryna Sabalenková (27) bude v nedělní tenisové exhibici s Australanem Nickem Kyrgiosem (30) hrát na menším kurtu. V tom světová jednička spatřuje značnou výhodu, jak dnes řekla novinářům.
Aryna Sabalenková a Nick Kyrgios před Bitvou pohlaví (@ FADEL SENNA / AFP / AFP / Profimedia)

V Dubaji se bude hrát na dva vítězné sety s upravenými pravidly, nestejně velké poloviny dvorce jsou podle agentury Reuters jedním z nich.

"Kurt bude kratší a Nick tudíž bude muset být opatrnější při úderech. A já budu útočit, v tom je moje síla," prohlásila běloruská tenistka.

Pořadatelé označili nedělní zápas jako "Souboj pohlaví". Název odkazuje na slavné utkání z roku 1973, v němž Billie Jean Kingová v Houstonu porazila 6:4, 6:3, 6:3 někdejšího grandslamového šampiona, pětapadesátiletého Bobbyho Riggse.

Podle obou dubajských aktérů je ale poselství jejich zápasu jiné. "Tehdy se ženy snažily bojovat za jiné věci. Teď už jsme dokázaly, že si rovnoprávné postavení zasloužíme," uvedla Sabalenková.

Kyrgios chce zápasem především vyzvat k užší spolupráci. "Je tady příliš mnoho rozdělení, příliš mnoho bojů a zatím jen málo týmové práce," konstatoval. "Ale tím samozřejmě neříkám, že nechci vyhrát," dodal před duelem v Coca-Cola Areně pro 17.000 diváků.

Sedmadvacetiletá Sabalenková má na kontě čtyři grandslamové tituly, třicetiletý Kyrgios si v roce 2022 zahrál finále Wimbledonu. V posledních letech ale někdejší třináctý tenista žebříčku ATP hrál kvůli zdravotním potížím jen sporadicky.

Neuvěřitelná série Sabalenkové! V čem světová jednička vytvořila dva ženské rekordy?

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

18
Pavol
28.12.2025 08:15
Kráska a zviera.

Veď oni sa k sebe hodia. A zlý chlapec dosiahol čo chcel - maximálnu publicitu.
Reagovat
Pavol
28.12.2025 08:20
Tuto sa tvária že to bude naživo https://freestreams-live1.pk/tennis-live-stream01/
Reagovat
Tomas_Smid_fan
28.12.2025 10:40
Nick je kráska a Aryna je zvíře?
Reagovat
vojta912
27.12.2025 20:23
Menší kurt znamená více už tak hromady UE.
Reagovat
lvicek
28.12.2025 02:01
Pro Gyrose myslíš?
Reagovat
Serpens
27.12.2025 20:08
Jakékoli úpravy pravidel v rámci této exhibice v podstatě toto srovnávání degraduje na nulovou hodnotu.
Reagovat
Sinuhet1
27.12.2025 20:24
uz jsem to taky psal, souhlas
Reagovat
darek.vrana
27.12.2025 18:43
Bude to někde k vidění? V kolik je to hodin?
Reagovat
darek.vrana
27.12.2025 18:45
Čas už jsem našel, v 17. Ale kdo to bude vysílat??
Reagovat
aligo
27.12.2025 18:24
Měla někdy Aryna jinou taktiku? Než to tam rvát tou nevětší možnou silou?
Reagovat
lvicek
28.12.2025 02:02
Ona měla někdy taktiku?
Reagovat
alcaraz.dva
28.12.2025 07:31
Měla...a velmi účinnou..Bez taktiky nemuzeme htat tenis..tedy vyhravat
Reagovat
PTP
27.12.2025 15:44
Arynka bude mít na Dicka velkej bič a malej dvorek
Reagovat
alcaraz.dva
27.12.2025 18:03
Rychlost pohybu ženy je v průměru o 9% nižší, takže mensi dvorek zřejmě bude v poradku
Reagovat
Tomas_Smid_fan
27.12.2025 21:45
ale jen na běhání, na trefování už to moc fér není...
Reagovat
alcaraz.dva
28.12.2025 07:39
Kirgios si to nemyslí .trajektorie se dá upravit..
Limit rychlosti nikoliv
Reagovat
Mantra
27.12.2025 12:40
Když je holka v sedmadvaceti milfka
Reagovat
frenkie57
27.12.2025 14:19
To těžko. Ale chápu, jak to myslíš.
Reagovat

