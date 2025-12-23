Neuvěřitelná série Sabalenkové! V čem světová jednička vytvořila dva ženské rekordy?
Sabalenková si připsala v letošní sezoně několik prvenství, když získala největší počet titulů na ženském hlavním okruhu, vydělala tenisem nejvíce za jednu sezonu v historii WTA, uhájila post světové jedničky a slavila čtvrtý triumf na grandslamech.
Za mnohými letošními úspěchy stojí i její neuvěřitelná série a fenomenální psychická odolnost. Dlouhých osm měsíců totiž neprohrála ani jeden tie-break. Celkem jich zvládla 19 v řadě a vytvořila nový ženský rekord v otevřené éře tenisu.
Předchozí držitelkou tohoto rekordu byla Sloane Stephensová. Američanka v období od French Open 2015 po Wimbledon 2016 vyhrála 14 zkrácených her po sobě.
A to není jediný rekord, který Sabalenková vytvořila. Letos měla v tie-breacích bilanci 22:3 a vyhrála jich mezi ženami nejvíc za jednu sezonu v open éře. Překonala tak rekordní číslo 16 v podání Billie Jean Kingové (1971), Wendy Turnbullové (1978) a Jeleny Rybakinové (2023).
Letošní bilance Sabalenkové v tie-breacích (22:3):
Putincevová, třetí kolo v Brisbane, 7:6 (7:2), 6:4
Tausonová, třetí kolo na Australian Open, 7:6 (7:5), 6:4
* Alexandrovová, druhé kolo v Dauhá, 6:3, 3:6, 6:7 (5:7)
Kesslerová, druhé kolo v Indian Wells, 7:6 (7:4), 6:3
Kosťuková, čtvrtfinále v Madridu, 7:6 (7:4), 7:6 (9:7)
Gauffová, finále v Madridu, 6:3, 7:6 (7:3)
Kosťuková, osmifinále v Římě, 6:1, 7:6 (10:8)
Qinwen Zheng, čtvrtfinále na French Open, 7:6 (7:3), 6:3
Šwiateková, semifinále na French Open, 7:6 (7:1), 4:6, 6:0
Gauffová, finále na French Open, 7:6 (7:5), 2:6, 4:6
Masárová, druhé kolo v Berlíně, 6:2, 7:6 (8:6)
Rybakinová, čtvrtfinále v Berlíně, 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6)
Bouzková, druhé kolo ve Wimbledonu, 7:6 (7:4), 6:4
Raducanuová, třetí kolo ve Wimbledonu, 7:6 (8:6), 6:4
Mertensová, osmifinále ve Wimbledonu, 6:4, 7:6 (7:4)
Raducanuová, třetí kolo v Cincinnati, 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5)
P. Kuděrmetovová, druhé kolo na US Open, 7:6 (7:4), 6:2
Fernandezová, třetí kolo na US Open, 6:3, 7:6 (7:2)
Anisimovová, finále na US Open, 6:3, 7:6 (7:3)
* Pegulaová, semifinále ve Wuhanu, 6:2, 4:6, 6:7 (2:7)
Gauffová, základní skupina Turnaje mistryň, 7:6 (7:5), 6:2
* Rybakinová, finále Turnaje mistryň, 3:6, 6:7 (0:7)
TOP 5 letošních statistik
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře