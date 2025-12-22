Byl rychlejší než Djokovič i Federer. Sinner napodobil legendy a předčil nejen Nadala
Sinner sice nezakončil letošní sezonu coby světová jednička, nicméně nejednou se zapsal do tenisových dějin. Tou zřejmě nejvýraznější statistikou hvězdného Itala je fakt, že jako nejmladší tenista došel v rámci jednoho tenisového roku do finále na všech pěti největších turnajích.
A dokonce tři z nich vyhrál a chyběl kousíček, aby to byly čtyři z pěti. Kromě triumfů na Australian Open, ve Wimbledonu a na Turnaji mistrů měl tři mečboly ve finále French Open proti Carlosovi Alcarazovi, s nímž padl v souboji o titul na US Open.
Celkově je teprve třetím tenistou s takovým úspěchem. Tuto statistiku musíme počítat od roku 1970, kdy se poprvé uskutečnil Turnaj mistrů. Před Sinnerem to zvládli jen Roger Federer (2006 a 2007) a Novak Djokovič (2015 a 2023).
Do historie se vlastně zapsal už po postupu do finále US Open. Jako teprve čtvrtý v open éře (od roku 1968) totiž zaznamenal finále na všech čtyřech grandslamech v jedné sezoně:
Rod Laver: 1969 (31 let)
Roger Federer: 2006 (25 let), 2007 (26 let), 2009 (28 let)
Novak Djokovič: 2015 (28 let), 2021 (34 let), 2023 (36 let)
Jannik Sinner: 2025 (24 let)
V seznamu možná mnohým bude chybět Rafael Nadal. Majitel 22 grandslamových trofejí a jeden z nejúspěšnějších hráčů všech dob však nikdy do finále všech čtyř grandslamů v rámci jedné sezony nedošel. Navíc se mu ani jednou nepodařilo dobýt Turnaj mistrů.
