Kyrgios trest za napadení bývalé přítelkyně nedostane. Byla to ojedinělá hloupost, rozhodl soud

"Nebyl jsem na dobrém místě, když k tomu došlo. Na obtížnou situaci jsem reagoval způsobem, kterého jsem hluboce litoval. Nebylo to v pořádku a upřímně je mi líto zranění, které jsem tím způsobil," uvedl dvacátý hráč světového žebříčku Kyrgios v prohlášení poté, co soudkyně verdikt oznámila. V případě odsouzení mu mohly hrozit podle agentury AP až dva roky vězení.

Oběť se obrátila na policii zhruba měsíc po incidentu, trestní oznámení ale podala dokonce o dalších devět měsíců později poté, co se s Kyrgiosem rozešla. Z jejího prohlášení u soudu zaznělo, že kvůli incidentu z ledna 2021 měla těžká traumata, ztrácela na váze, nemohla spát ani navazovat nové vztahy. Tehdy při hádce před bytem v Canbeře do ní strčil a žena si při pádu na zem odřela koleno.

Právníci sedmadvacetiletého tenisty, jenž na okruhu ATP získal sedm turnajových titulů, se během procesu odvolávali na jeho duševní zdraví. Podle psychologa trpěl opakujícími se depresemi, měl pocit viny i sklony k sebepoškozování.

"Duševní zdraví je těžké. Život se může zdát ohromující, ale zjistil jsem, že říct si o pomoc a pracovat na sobě mi dodává čím dál lepší pocit," dodal v textu, který zveřejnil na sociálních sítích.

Nick Kyrgios has pleaded guilty to pushing his former girlfriend to the ground in 2021 but has avoided a conviction.



Kyrgios admitted a charge of common assault during an argument with Chiara Passari two years ago. pic.twitter.com/VqDSS5eZow