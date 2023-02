Kyrgios je po operaci kolene. Proběhlo to skvěle, nemohli jsme si přát lepší výsledek, hlásí jeho agent

Nick Kyrgios kvůli zranění kolene stále neodehrál jediný soutěžní zápas v probíhající sezoně a nakonec se rozhodl podstoupit artroskopickou operaci. Dle slov jeho dlouholetého kamaráda a agenta Daniela Horsfalla by se mohl australský bouřlivák na kurty vrátit už na březnovém Masters v Indian Wells. "Proběhlo to skvěle, nemohli jsme si přát lepší výsledek", hlásí.

Kyrgios se na poslední chvíli omluvil z týmového United Cupu i Australian Open. Na domácím majoru patřil mezi čtyři největší favority, a navíc nemohl po boku krajana Thanasiho Kokkinakise obhajovat senzační loňský deblový triumf.

S problémovým levým kolenem nakonec musel na operaci, artroskopický zákrok podstoupil 23. ledna v rodné Canbeře. "Měl malou trhlinu v laterálním menisku a ještě mu tam rostla parameniskální cysta," uvedl jeho fyzioterapeut Will Maher.

O stavu 27letého Australana prozradil více informací jeho dlouholetý kamarád a agent Daniel Horsfall. "Operace proběhla skvěle. Upřímně jsme si nemohli přát lepší výsledek. Máme z toho radost. Až bude připravený to zase rozjet, budeme připravení i my. Lékaři jsou s výsledky velmi spokojení a tvrdí, že by se mohl zotavit rychleji, než se očekávalo. Samé dobré zprávy."

Finalista loňského Wimbledonu by tak mohl svůj první letošní soutěžní zápas absolvovat už na březnových Masters v Indian Wells a Miami. Turnaj v Kalifornii startuje 8. března, floridských podnik vypukne o 14 dní později.