Lehečka další senzaci nedopustil, francouzského mladíka skolil v Miami ve dvou setech
Kouamé – Lehečka 2:6, 5:7
Sedmnáctiletý Kouamé na sebe strhl pozornost tenisového světa, když si v prvním kole coby 385. hráč světa poradil s Američanem Zacharym Švajdou. Na další překvapení ale už nedosáhl. V duelu s Lehečkou byl od úvodních míčů lepším hráčem na kurtu český tenista. Ve velmi dlouhé třetí hře se mladičký Francouz musel vypořádat hned se šesti brejkovými příležitostmi soupeře, své podání si ale pro tentokrát ještě udržel.
To už se mu nepovedlo v páté hře, kdy hladce přišel o servis. V pohodě hrající Lehečka brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 4:2. Rodák z Mladé Boleslavi byl v prvním setu jasně lepším hráčem. Na svém servisu nedával svému soupeři vůbec žádnou šanci pomýšlet na úspěch, v osmé hře naopak svého rivala ještě jednou brejkl a sadu získal za 38 minut hladce 6:2.
Ve druhém setu to ale byl Kouamé, kdo výrazně zpřesnil hru, přidal na agresivitě a bez problémů držel s favorizovaným Čechem krok. Přesto to byl právě on, kdo se jako první dostal pod tlak, když v páté hře musel odvracet hrozbu ztráty podání.
K vůbec prvním brejkovým možnostem se Kouamé dostal za vedení 4:3, kdy si vypracoval náskok už 40:0. Obrovskou šanci však nevyužil, Lehečka pěti fiftýny v řadě nebezpečí zažehnal a srovnal na 4:4. Francouze neproměněná možnost mohla mrzet o to více, že za stavu 5:5 to byl právě on, kdo jako první v setu přišel o podání.
A Lehečka nabídnuté šance beze zbytku využil. Čistou hrou si za hodinu a 36 minut došel pro vítězství 6:2, 7:5 a postup do třetího kola. Lehečka tak vyrovnal své maximum v Miami. Do třetího kola zde došel také při svém úvodním startu, kdy ztroskotal na Karenu Chačanovovi.
Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
