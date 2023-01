Lehečka i Svrčina slaví první grandslamové výhry! Čoriče a Munara smetli 3-0 na sety

Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal. Nicméně v průběhu sezony získal spoustu cenných zkušeností, 'zabydlel' se v Top 100 a rok zakončil porážkou ve finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.



A nabytou herní praxi i sebevědomí nyní prodává v úvodu nové sezony. Připsal si skalp Alexandera Zvereva, potrápil Camerona Norrieho a dnes na Australian Open po vítězství nad 23. hráčem světa Bornou Čoričem zaznamenal na pátý pokus první výhru v hlavní soutěži grandslamu.



21letý Lehečka se proti Čoričovi, který loni vyhrál turnaj Masters 1000 v Cincinnati a získal ocenění za Comeback roku, opíral o výborný servis. Odvrátil 6 ze 7 brejkbolů a po 2 hodinách a 15 minutách hry zvítězil 6-3 6-3 6-3.



Nejlepší český tenista současnosti přestřílel bývalou světovou dvanáctku na vítězné údery 35-12 a zároveň spáchal o jednu nevynucenou chybu méně (28-29).



Lehečka, který vyhrál pátý ze sedmi letošních zápasů, ve druhém kole narazí na hráče druhé světové stovky Christophera Eubankse (h2h 0-0). Americký tenista na úvod udolal po pětisetové bitvě čerstvého šampiona z Adelaide Korejce Soonwoo Kwona.



Dalibor Svrčina na Australian Open prošel na čtvrtý pokus kvalifikací grandslamu a dnes na ni navázal úspěšným debutem v hlavní soutěži. 20letý rodák z Ostravy si poradil se 64. hráčem světa Jaumem Munarem, španělského antukáře přehrál hladce 6-3 6-2 6-2.



Svrčina hned v úvodu zápasu s o pět let starším soupeřem prohrával 0-2, ale zareagoval okamžitým rebrejkem a od té chvíle proti chybujícímu Španělovi dominoval. Český mladík udělal o 24 nevynucených chyb méně, na winnery vyhrál 29-23.



216. hráč světa Svrčina se v dalším zápase utká s nasazeným Japoncem Jošihitem Nišiokou a pokud ho vyřadí, mohl by se ve třetím kole dočkat souboje s 22násobným grandslamovým šampionem a obhájcem titulu Rafaelem Nadalem.



Třetí český singlista na letošním Australian Open Tomáš Macháč vykročí za obhajobou druhého kola až v úterý soubojem se světovou trojkou Norem Casperem Ruudem.