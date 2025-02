Lehečka musí na magnetickou rezonanci. Snad to nebude nic vážného, věří jeho kondiční trenér

Jiří Lehečka (23) musel před pár dny kvůli problémům s hamstringem skrečovat utkání druhého kola na halové pětistovce v Rotterdamu a podle prvních vyšetření by se nemělo jednat o vážnější zranění. Sobotní magnetická rezonance určí, zda bude moct ve druhé půlce února nastoupit v silné konkurenci v katarském Dauhá.

Lehečka odstartoval své působení v Rotterdamu relativně snadnou výhrou nad úřadujícím šampionem kanadského Masters Alexeiem Popyrinem, ale v koncovce úvodního setu v následujícím zápase s Hubertem Hurkaczem se začal trápit se zraněním hamstringu. Za stavu 5:7, 0:2 ze svého pohledu už nemohl pokračovat a musel utkání skrečovat.

"Mrzí mě, že jsem nemohl zápas dokončit, ale zdraví je vždy na prvním místě. Musím podstoupit pár vyšetření, abych zjistil, co je s mým levým hamstringem špatně. Udělám vše pro to, abych byl připravený na turnaj v Dauhá," napsal Lehečka na sociální sítě.

Pětistovka v Dauhá je na programu od 17. do 22. února. Do katarské metropole se chystají také Jannik Sinner, Carlos Alcaraz či Novak Djokovič.

Radek Štěpánek, kondiční trenér Lehečky, situaci okomentoval pro Tiebreak Tennis. "Příští týden bychom měli letět do Dauhá, pak do Dubaje. V sobotu jde Jirka na magnetickou rezonanci, ale podle prvních vyšetření by to nemělo být nic velkého, což jsem si sám říkal, protože běhal a cítil ten sval. Jen jsem se bál, aby si tam něco neurval úplně. Samozřejmě ale nemělo cenu pokračovat. Takže věřím, že ho dáme do kupy a odletíme."

Lehečka prožívá parádní vstup do sezony. V Brisbane dokráčel ke svému druhému triumfu na okruhu ATP, na Australian Open vypadl až v osmifinále s rekordmanem Djokovičem a v kvalifikaci Davis Cupu v Ostravě splnil roli favorita v duelu s Gerardem Campanou Leem a pomohl Česku k postupu do finále kvalifikačních bojů.

Není to tak dávno, co si musel dát delší zdravotní pauzu. Loni si během skvělého tažení do semifinále na Masters v Madridu přivodil únavovou zlomeninu obratle a tři měsíce vůbec nehrál. Přišel tak o French Open, Wimbledon i olympiádu v Paříži.