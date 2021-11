Lehečka na challengeru ve francouzském Pau postoupil již do semifinále

Jiří Lehečka se v závěru sezony dostává do herní pohody. V uplynulých třech týdnech zvládl na třech halových challengerech v Evropě pokaždé první kolo, minulý týden v Bratislavě se prodral do čtvrtfinále a dnes ve francouzském Pau postoupil dokonce do semifinále.



Český tenista si pokaždé poradil s domácími soupeři. Po třísetových výhrách nad bývalou světovou šestkou Gillesem Simonem a Calvinem Hemerym přehrál snadno 6-4 6-2 hráče páté světové stovky Harolda Mayota.



20letý Lehečka s o pár měsíců mladším Francouzem nepřišel ani jednou o podání, i když ve čtyřech různých gamech čelil celkem čtyřem brejkbolům. Osmé letošní čtvrtfinále ukončil využitím hned prvního mečbolu díky chybě soupeře.







Vítěz dvou letošních antukových challengerů Lehečka postoupil pošesté v kariéře a popáté v sezoně do semifinále challengeru. O čtvrté finále a první mimo antuku bude v sobotu bojovat proti 18letému Holgeru Runemu (h2h 0-0).



Dánský teenager, který si minulý týden v Miláně zahrál na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let, ve třech zápasech v Pau ztratil jen 13 gamů a jediná výhra ho dělí od premiérového posunu do Top 100. V té je aktuálně jediným osmnáctiletým hráčem Španěl Carlos Alcaraz.



Lehečka, který si dnes zajistil premiérový posun do Top 150, si v Pau odbývá generálku před daviscupovým týdnem v Innsbrucku.

• CHALLENGER PAU •

Francie, tv. povrch / hala, 88.520 eur

páteční výsledky (19. 11. 2021) • Dvouhra - čtvrtfinále • Lehečka (ČR) - Mayot (Fr.) 6-4 6-2 Abot (7-Mold.) - F. López (1-Šp.) 6-3 7-6(5) Rune (2-Dán.) - Cressy (6-USA) 6-2 6-2 Stachovskij (Ukr.) - Gombos (5-SR) 6-4 1-6 7-6(5)