Lehečka na famózní výkony nenavázal. V Dauhá jasně prohrál a semifinále nezopakuje

DNES, 16:54
Aktuality 9
ATP DAUHÁ - Jiří Lehečka (24) postoupil mezi nejlepší osmičku v Dauhá po suverénních výkonech, ale ve čtvrtečním zápase naopak doplatil na příliš velký počet nevynucených chyb a další semifinálovou účast v katarské metropoli nepřidal. Ve čtvrtfinále podlehl jednoznačně 3:6, 3:6 Arthurovi Filsovi (21), který se vrací po dlouhé zdravotní pauze.
Lehečka Jiří
Fils Arthur
Jiří Lehečka semifinále v Dauhá neobhájí (© MARTIN KEEP / AFP)

Lehečka – Fils 3:6, 3:6

Podmínky v tomto dějišti Lehečkovi náramně sedí, což potvrdil suverénními výhrami nad Jensonem Brooksbym a Zizouem Bergsem, kterým povolil dohromady jen devět her. Jenže ve čtvrtfinále s vracejícím se Filsem ho zradil servis, o který v průběhu utkání přišel celkem pětkrát.

Hrály se i delší výměny a oba aktéři se svými agresivními údery snažili diktovat tempo. V tomto ohledu byl mnohem úspěšnější Fils, který méně chyboval. Lehečka mohl hned v úvodním gamu zápasu ukořistit brejk a šance měl i v další hře na returnu. Místo toho se však ocitl v manku 0:3 a později prohrával už 1:5. I díky likvidaci dvou setbolů a brejku snížil na 3:5, avšak Francouz si náskok nakonec pohlídal.

Ani druhá sada nezačala pro českého favorita dobře. Na ztracený servis ale tentokrát dokázal zareagovat rebrejkem a udržel se ve hře. Fils však znovu sebral podání Lehečkovi v pátém gamu, vedení si bez problémů držel a jen hodinu a půl trvající duel ukončil už na returnu.

Lehečka došel při obou předchozích startech v Dauhá až do semifinále. Ve čtvrtfinále tady uspěl v roce 2023 po bitvě s Andrejem Rubljovem i loni, kdy ve stejné fázi senzačně skolil aktuální světovou jedničku Carlose Alcaraze.

Fils, který se na začátku února vrátil po velmi dlouhé zdravotní pauze a hraje teprve čtvrtý turnaj po odstoupení z loňského French Open, naopak v Dauhá debutuje a zajistil si své teprve druhé semifinále od startu loňské sezony (Barcelona).

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Francouzský talent se jméno dalšího soupeře dozví po skončení posledního čtvrtečního zápasu mezi Jakubem Menšíkem a světovou dvojkou Jannikem Sinnerem.

Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
Sincaraz
19.02.2026 17:29
Za všetko môže Goran
HankMoody
19.02.2026 17:28
Muzu se zeptat, kdy predvedl ty famozni vykony? Bergs se proti nemu vyhazel a Brooksby hral priserne. Lehecka hral slusne, ale famozne rozhodne ne.
darek.vrana
19.02.2026 17:32
A slušně hrál i dneska, ale soupeř měl den.
Krisboy
19.02.2026 17:06
Nedá se nic dělat, holt bude muset večer Jakub porazit Káju, aby byl vesmír v rovnováze.
frenkie57
19.02.2026 17:13
Myslels Jendu, že?
Krisboy
19.02.2026 17:14
Ano
Káju až ve finále.
com
19.02.2026 18:38
splést si Vámosáka s mrkví no toto
darek.vrana
19.02.2026 16:59
Vůbec bych v tomhle případě nepsal o nevynucených chybách, protože to byla hrozná řežba, extrémní rány. Mně se Lehe líbil, ale Filsovi tam dneska spadlo všechno a leckdy měl víc štěstí než rozumu. Bohužel koncovky gemů šly většinou na jeho stranu. Ale dobrý tenis od obou.
com
19.02.2026 18:38
palec hore inženýre Králíku
