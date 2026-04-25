Česká pohádka v Madridu končí. Samson zakončila parádní jízdu před branami osmifinále
Samson – Bondárová 6:7, 1:6
Česká hvězdička Samson stejně jako v předchozích dvou zápasech na turnaji hrála nebojácně, snažila se diktovat tempo hry a dokázala s favorizovanou Bondárovou celý úvodní set držet krok. Dokonce sehrála vynikající game na returnu, Maďarka pak vyrobila chybu z forhendu na brejkbol a naše naděje vedla 2:1 s brejkem v zádech.
Ten ovšem potvrdit nedokázala, když sama udělala několik chyb, a bylo rychle srovnáno. O několik minut později mohla Samson prorazit podání soupeřky znovu. Bondárová však brejkbolovou hrozbu vyřešila a suverénně sedmý game otočila.
Následně musela Samson dvakrát zvládnout těžký úkol servírovat na udržení se v setu. V obou případech uspěla, přestože pokaždé musela odvracet setbol. S tím za stavu 4:5 si poradila výborným servisem a na ten následující o dva gamy později Bondárová, která potřebovala při skóre 6:5 ošetření v oblasti levého stehna, vyhodila forhend.
Rozhodnout musel tie-break. Ten začala česká hráčka výborně a vedla 2:0. Bondárová však nepříznivý vývoj otočila a strany se měnily za stavu 3:3. Samson poté zkazila nalitý volej a ve zkrácené hře, kterou ztratila 3:7, už neuhrála ani bod.
Vypadalo to, že Samson ztráta těsného úvodního setu nijak nerozhodila. Česká teenagerka si vzala pauzu na toaletu a o chvíli později měla dva brejkboly v řadě na vedení 2:0. Bondárová je však odvrátila, skóre srovnala a posléze ze stavu 15:40 sebrala soupeřce servis.
V následujících minutách se dění na kurtu proměnilo v zápas na jednu bránu. Samson už vůbec nebyla schopná vzdorovat, prohrála šest gamů v řadě a Bondárové roli favoritky dál komplikovat nedokázala.
Samson v Madridu prožila velmi úspěšnou premiéru na úrovni WTA 1000 a také si připsala své první výhry v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu mimo domácí Livesport Prague Open, kde předloni došla až do semifinále. Původně měla dostat divokou kartu jen do kvalifikace, ale pořadatelé jí nakonec udělili volnou vstupenku rovnou do hlavní fáze.
V novém vydání žebříčku ji navíc čeká příjemný posun. V živém pořadí se momentálně nachází na 152. místě a vylepší své kariérní maximum, kterým je současná 171. pozice. Teď by měla mít dva týdny volno a poté se představí ve slovenské Trnavě, kde na začátku března kralovala na halovém betonu.
Bondárová navázala na senzační skalp Eliny Svitolinové a zajistila si své největší osmifinále v kariéře. O životní čtvrtfinále bude maďarská hráčka usilovat proti krajance Dalmě Gálfiové, nebo nasazené devítce Miře Andrejevové.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.
