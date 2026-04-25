Jdi do..., ty bastarde! Tsitsipas během zápasu neudržel nervy a sprostě urážel otce
Už velmi dlouhá krize Tsitsipase se stále prohlubuje. Dvojnásobný grandslamový finalista a bývalý třetí hráč světa momentálně figuruje až na 80. místě a nepovedené tenisové výsledky i výkony se odrážejí i v jeho chování přímo na kurtech.
Další mentální výbuch předvedl v prvním kole na Masters v Madridu, v němž jen taktak přežil bitvu s Patrickem Kypsonem. Proti americkému outsiderovi ztratil úvodní set a další dva získal až v tie-breaku.
Napínavý duel byl na momentálně křehké nervy řecké hvězdy příliš. V jednom momentě, kdy seděl při výměně stran na lavičce, kamery zachytily jeho urážky směrem k otci Apostolosovi, který ho opět trénuje. "Ty bastarde, jsi jenom kus ho*na. Jdi do ha*zlu. Idiote, imbecile, hlupáku..."
Na incident došlo krátce po výměně názorů s umpirovou rozhodčí Marijanou Veljovičovou. Ta Tsitsipasovi udělila trestný fiftýn za nepovolený koučink. Rodák z Atén se snažil se sudí diskutovat a pořád opakoval, že jeho otec Apostolos soupeře nijak neruší.
Nutno ale přiznat, že to rozhodně není poprvé, co Tsitsipas dostal takové varování. Jeho otec a kouč v jedné osobě svým častým mluvením naštval už několik soupeřů svého syna. Kypson si osobně nestěžoval, ale někteří rivalové Tsitsipase tak v minulosti učinili nejen přímo na kurtu.
Není tajemstvím, že je vztah Tsitsipase s jeho otcem turbulentní. Stefanos v médiích několikrát prohlásil, že se potřebuje od rodičů odstřihnout, aby nadále neovlivňovali jeho kariéru. Žádný trenér však v jeho týmu dlouho nevydržel a pokaždé se vrátil k otci, který ho dovedl k těm největším úspěchům.
Tsitsipase čeká v sobotu večer utkání druhého kola na Masters v Madridu s favorizovaným Alexanderem Bublikem.
