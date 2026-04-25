Valdmannová má největší titul a jisté grandslamy! České teenagerce vzdala zkušená Slovenka
Valdmannová – Hrunčáková 3:2 / skreč
Valdmannová má za sebou průlomovou sezonu 2025, během níž si zahrála všechna tři předchozí finále na profesionální tour a kralovala v řeckém Heraklionu (W15) a tuniském Monastiru (W35). Vstup do té letošní se jí vůbec nepovedl, nicméně v posledních týdnech už zase exceluje a navazuje na předchozí rok.
Po semifinálových účastech na konci března v Mariboru a Croissy-Beaubourgu se v tomto týdnu v Roehamptonu (W50) probila bez ztráty setu do svého největšího finále v kariéře. A nakonec si po snadné práci odváží svou nejcennější trofej.
Ve finále nastoupila proti zkušené Hrunčákové. Ta však měla zdravotní potíže a vydržela na kurtu pouhých pět gamů a 30 minut. Slovenka, která před lety figurovala v TOP 50 žebříčku, sice ještě stihla odvrátit čtyři brejkboly, tři v řadě, a srovnat na 2:2, ale o chvíli později skrečovala.
Valdmannová neslaví jen svůj největší dosavadní triumf, ale také posun z aktuální 257. pozice na nejhůře 217. místo ve světovém pořadí. To znamená jistotu startů v kvalifikacích grandslamových turnajů, na kterých na profesionální úrovni ještě nikdy nehrála.
Česká hvězdička navíc může svůj ranking vylepšovat i v následujících měsících. Loni totiž od konce března až do půlky července nikde nehrála. Pokud si nehodlá dát po vystoupení v Roehamptonu pauzu, čekají ji v následujících dvou týdnech turnaje v Gruzii a poté cesta do Japonska.
