Valdmannová má největší titul a jisté grandslamy! České teenagerce vzdala zkušená Slovenka

DNES, 12:27
ITF ROEHAMPTON - Vendula Valdmannová zapsala na turnaji ITF W50 v britském Roehamptonu svůj největší kariérní triumf, který znamená jistotu startů v grandslamových kvalifikacích. České teenagerce ve finále vzdala po pouhých pěti gamech zkušená slovenská tenistka Viktória Hrunčáková.
Vendula Valdmannová získala svůj největší titul (© ČTK / Lebeda Pavel)

Valdmannová – Hrunčáková 3:2 / skreč

Valdmannová má za sebou průlomovou sezonu 2025, během níž si zahrála všechna tři předchozí finále na profesionální tour a kralovala v řeckém Heraklionu (W15) a tuniském Monastiru (W35). Vstup do té letošní se jí vůbec nepovedl, nicméně v posledních týdnech už zase exceluje a navazuje na předchozí rok.

Po semifinálových účastech na konci března v Mariboru a Croissy-Beaubourgu se v tomto týdnu v Roehamptonu (W50) probila bez ztráty setu do svého největšího finále v kariéře. A nakonec si po snadné práci odváží svou nejcennější trofej.

Ve finále nastoupila proti zkušené Hrunčákové. Ta však měla zdravotní potíže a vydržela na kurtu pouhých pět gamů a 30 minut. Slovenka, která před lety figurovala v TOP 50 žebříčku, sice ještě stihla odvrátit čtyři brejkboly, tři v řadě, a srovnat na 2:2, ale o chvíli později skrečovala.

Valdmannová neslaví jen svůj největší dosavadní triumf, ale také posun z aktuální 257. pozice na nejhůře 217. místo ve světovém pořadí. To znamená jistotu startů v kvalifikacích grandslamových turnajů, na kterých na profesionální úrovni ještě nikdy nehrála.

Česká hvězdička navíc může svůj ranking vylepšovat i v následujících měsících. Loni totiž od konce března až do půlky července nikde nehrála. Pokud si nehodlá dát po vystoupení v Roehamptonu pauzu, čekají ji v následujících dvou týdnech turnaje v Gruzii a poté cesta do Japonska.

Výsledky turnaje ITF W50 v Roehamptonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

tommr
25.04.2026 12:35
Škoda že ten titul nepřišel o týden dřív. Kvalifikaci na FO si už nezahraje ale Wimbledon už má jistej ... smile
Ondřej.Jirásek
25.04.2026 12:36
A US Open nejspíš taky, protože teď až do půlky července nic neobhajuje :)
tommr
25.04.2026 12:38
jj během léta by se mohla posunout do top-200 ...
bardunek666
25.04.2026 12:29
Titul po skreči má vždycky hořkou chuť, ale i přesto gratuluji. :)
Mony
25.04.2026 12:33
Výhra se počítá..Vítej na GS!
Mony
25.04.2026 12:34
FO je asi po uzavírce, ale začít slavným Wimblem má něco do sebe.
