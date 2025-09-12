Lehečka na úvod smetl Tiafoea, Menšík nestačil na Fritze
Tiafoe – Lehečka 3:6, 2:6
Šestnáctý hráč světa Lehečka porazil o třináct příček níže postaveného Tiafoea poprvé v kariéře a oplatil mu předchozí dvě porážky. Dnešní duel zvládl za hodinu a 18 minut. Nepřišel v něm ani jednou o servis, soupeře třikrát "brejkl".
Utkání Lehečky s Tiafoem začalo kvůli dešti s více než hodinovým zpožděním.
Český reprezentant sice nevyužil ve druhém gamu dvě šance na prolomení soupeřova servisu, za stavu 4:3 ale dostal další příležitost a Tiafoe zahrál při odvracení brejkbolu dvojchybu. Lehečka poté set dopodával.
Na začátku druhé sady získal svěřenec trenéra Michala Navrátila další brejk a ujal se vedení 2:0. Tiafoe se už do utkání nevrátil. V páté hře ho Lehečka "brejkl" ještě jednou a duel dotáhl do vítězného konce.
Fritz – Menšík 6:4, 6:3
Program pokračuje dnes čtyřhrou, která začne ve 20:00 SELČ. Do ni jsou zatím nahlášení Tomáš Macháč a Adam Pavlásek proti Rajeevu Ramovi a Austinu Krajickovi.
Následovat by měly dvouhry Lehečka - Fritz a Menšík - Tiafoe. Složení se ale může ještě změnit.
Výsledky Světové skupiny Davis Cupu
