Lehečka na úvod smetl Tiafoea, Menšík nestačil na Fritze

DNES, 05:31
Aktuality 0
DAVIS CUP - Čeští tenisté hrají po úvodních dvouhrách ve 2. kole kvalifikace Davisova poháru s USA 1:1 na zápasy. Jakub Menšík (20) prohrál na tvrdém povrchu v Delray Beach s domácí jedničkou Taylorem Fritzem (27) po setech 4:6, 3:6 a nenavázal na předchozí vítězství Jiřího Lehečky (23), který porazil Francese Tiafoea (27) s přehledem 6:3, 6:2.
Profily hráčů (7)
Fritz Taylor
Tiafoe Frances
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Jiří Lehečka se postaral o první český bod (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

Tiafoe – Lehečka 3:6, 2:6

Šestnáctý hráč světa Lehečka porazil o třináct příček níže postaveného Tiafoea poprvé v kariéře a oplatil mu předchozí dvě porážky. Dnešní duel zvládl za hodinu a 18 minut. Nepřišel v něm ani jednou o servis, soupeře třikrát "brejkl".

Utkání Lehečky s Tiafoem začalo kvůli dešti s více než hodinovým zpožděním.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Český reprezentant sice nevyužil ve druhém gamu dvě šance na prolomení soupeřova servisu, za stavu 4:3 ale dostal další příležitost a Tiafoe zahrál při odvracení brejkbolu dvojchybu. Lehečka poté set dopodával.

Na začátku druhé sady získal svěřenec trenéra Michala Navrátila další brejk a ujal se vedení 2:0. Tiafoe se už do utkání nevrátil. V páté hře ho Lehečka "brejkl" ještě jednou a duel dotáhl do vítězného konce.

Fritz – Menšík 6:4, 6:3

Jakub Menšík prohrál na tvrdém povrchu v Delray Beach s domácí jedničkou Taylorem Fritzem 4:6, 3:6 a nenavázal na předchozí vítězství Jiřího Lehečky, který porazil Francese Tiafoea 6:3, 6:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Program pokračuje dnes čtyřhrou, která začne ve 20:00 SELČ. Do ni jsou zatím nahlášení Tomáš Macháč a Adam Pavlásek proti Rajeevu Ramovi a Austinu Krajickovi.

Následovat by měly dvouhry Lehečka - Fritz a Menšík - Tiafoe. Složení se ale může ještě změnit.

Podrobnosti připravujeme.

Výsledky Světové skupiny Davis Cupu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist