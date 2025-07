Lehečka se vyhnul nečekanému výbuchu. Ve Washingtonu zdolal Američana s českými kořeny

20:50

Nosková před derby se Siniakovou

Linda Nosková nevnímá, že by pro ni měla být pozice nasazené jedničky na turnaji Livesport Prague Open svazující. Po dnešní výhře ve 2. kole nad Italkou Elisabettou Cocciarettovou 6:2, 6:4 postoupila do čtvrtfinále, kde narazí ve čtvrtek na krajanku Kateřinu Siniakovou. Novinářům řekla, že chce jít do utkání stejně jako její reprezentační spoluhráčka, tedy s tím, že nemá co ztratit. Více informací najdete v článku.