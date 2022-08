Lehečka si letos vyzkoušel všechny grandslamy. Cílem je začít vyhrávat i na největších turnajích

"Jsou to super zkušenosti, které se neodmítají. Bohužel ale přišla pokaždé prohra. Mrzí mě to. Na grandslamy jezdím s přáním uhrát víc, než se jen zúčastnit. Tak to ale je, musíme to přijmout a vzít to jako motivaci do dalších dní. Grandslamy jsou největší turnaje na světě a musíme se naučit vyhrávat i tady," řekl Lehečka českým novinářům v New Yorku.

V duelu s Garínem měl několik šancí na úspěch. Po výhře v prvním setu vedl ve druhé sadě 5-2 a za stavu 5-3 podával na vedení 2-0 v zápase. Tuto příležitost ale nevyužil a 82. hráč světa Garín duel otočil. "Po mentální a tenisové stránce jsem nezvládl důležité momenty. Nezadařilo se mi zahrát, co bych si přál a jak to pak bývá, soupeř byl schopný také nabídnout dobré údery," uvedl 61. hráč žebříčku ATP.

Porážka ho mrzela o to víc, neboť narazil oproti minulým grandslamům na přijatelnějšího protivníka. Na Australian Open vypadl s Bulharem Grigorem Dimitrovem, na Roland Garros s Belgičanem Davidem Goffinem a ve Wimbledonu se Srbem Filipem Krajinovičem.

"Ačkoliv byl dřív Garín sedmnáctý na světě, teď se nějakým způsobem trápí a nemůže najít formu. Na grandslamech sice hraje velmi slušně, ale i tak to byl jeden z lepších losů. Škoda, že jsem toho nebyl schopný využít a vzít tu šanci za pačesy," řekl rodák z Mladé Boleslavi

Letošní rok mu přinesl cenné zkušenosti, které chce využít v příštích sezonách. "Dá se od toho odpíchnout a z každého zápasu na grandslamu se dá něco vzít. Už jsem hrál na každém grandslamu hlavní soutěž, takže teď začne fáze, kdy bude čas proměňovat zkušenosti ve vítězné zápasy a dobré výsledky. Věřím tomu, že se to příští rok zlomí v Austrálii, zahraju tam dobrý tenis a předvedu slušný výkon. Půjdeme tomu co nejvíc naproti," pronesl Lehečka.

V příštích týdnech plánuje nejen další turnaje, ale také účast v baráži Davis Cupu proti Izraeli, která se uskuteční 16. a 17. září. Vítěz postoupí do kvalifikace o finálový turnaj v roce 2023. "Oficiální nominace ještě nevyšla, ale budu určitě moc rád, když mě pan Navrátil (kapitán týmu) vezme. Nechci ale nic předbíhat. Uvidíme, jak tu ještě dopadneme s Jirkou Veselým ve čtyřhře a pak se vše bude řešit," dodal Lehečka.