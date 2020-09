Lehečka si na Žižkově došel pro první titul z turnaje Futures

Minulý týden v Prostějově si Jiří Lehečka zahrál poprvé v semifinále challengeru a svou formu potvrdil i tento týden na antuce TJ Spoje Praha, kde si došel pro svůj premiérový titul z turnaje Futures.



Osmnáctiletý Čech na Žižkově porazil krajana Petra Nouzu, Američana s českými kořeny Tobiase Kodata, Rakušana Lucase Miedlera, Švéda Christiana Lindella a v dnešním finále zdolal 3-6 6-3 6-4 o rok staršího Argentince Sebastiana Baeze, jenž v semifinále vyřadil Jonáše Forejtka.



Lehečka se do finále podniku Futures dostal potřetí. Před dvěma lety v pražských Říčanech do něj vůbec nenastoupil, loni v Jablonci nad Nisou podlehl Patriku Riklovi.



Díky prvnímu triumfu mezi dospělými si ve světovém žebříčku vylepší své současné maximum 403. místo o více než padesát příček. V dalších dvou týdnech by měl Lehečka startovat v Jablonci nad Nisou a Pardubicích.