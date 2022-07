Lehečka ve Gstaadu proti obhájci Ruudovi nepřekvapil a druhé čtvrtfinále na ATP si nezahraje

Jiří Lehečka v únoru zazářil v Rotterdamu, když si v kvalifikaci vybojoval debut v hlavních soutěžích turnajů ATP a senzačně prošel až do semifinále. Díky tomuto výsledku zaznamenal premiérový posun do elitní stovky žebříčku a nyní je českou jedničkou.

Dvacetiletému rodákovi z Mladé Boleslavi se však znovu prorazit nedaří, v tomto týdnu ve Gstaadu se teprve podruhé od té doby dostal přes úvodní kolo hlavní fáze na nejvyšší tour. Ve švýcarském horském středisku smetl Tomáse Martína Etcheverryho, ale dnes nestačil 3-6 4-6 na loňského šampiona a světovou pětku Caspera Ruuda.

Český talent sice skvěle odvracel brejkboly, celkem čelil 15 hrozbám a na vlastním servisu zaváhal jen jednou v každém setu. Nejvýše nasazenému nicméně nedokázal sebrat podání ani jednou, ačkoli disponoval pěti šancemi. Turnaj pro něj skončil po 100 minutách.

Finalista nedávného French Open bude v obhajobě pokračovat proti Jaumemu Munarovi. Se Španělem zvládl oba předchozí souboje.

That's he's defending champ...



2021 Gstaad winner @CasperRuud98 toughs out a 6-3 6-4 win over Lehecka to make the quarter-finals#SwissOpenGstaad pic.twitter.com/GLIytNiWD7