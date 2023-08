Lehečka zahájil generálku na US Open. Ve Winston-Salemu otočil duel proti Kruegerovi

ATP WINSTON-SALEM - Jiří Lehečka na podniku ATP 250 ve Winston-Salemu vstoupil do generálky na US Open výhrou 2:6, 6:2, 6:3 nad domácím Mitchellem Kruegerem. O postup do čtvrtfinále si pátý nasazený Čech zahraje s Němcem Dominikem Köpferem.