Lehečkovi hrozil nečekaný výbuch. V Dubaji se protrápil k výhře nad jasným outsiderem
Nardi – Lehečka 6:4, 4:6, 2:6
Lehečka měl původně čelit svému přemožiteli z minulého týdne Arthurovi Filsovi. Francouz se však kvůli zranění kyčle na poslední chvíli odhlásil, takže českého tenistu čekala role velkého favorita proti lucky loserovi Nardimu.
Tuto úlohu se však Lehečkovi vůbec nedařilo plnit. Proti Italovi, který v kvalifikaci vydřel výhru nad antukářem Marcem Trungellitim a pak prohrál s Pablem Carreňem, se v úvodním setu trápil na returnu. Na příjmu dohromady získal jen pět bodů a nevynutil si ani shodu. Naopak na vlastním servisu vyházel pátý game, na brejkbol spáchal dvojchybu a tento brejk se nakonec ukázal jako klíčový.
Ve druhém dějství už Nardi začal více chybovat a Lehečka se mnohem častěji prosazoval na returnu. Po skvělém forhendu měl český tenista hned na začátku svůj první brejkbol, na který ale vyhodil return na druhý servis. Další dvě příležitosti na brejk přišly za stavu 2:1, ovšem tyto hrozby Ital aktivní hrou odvrátil.
O několik minut později si oba aktéři prošli kritickým momentem na podání. Ani jeden z nich nedokázal využít celkem čtyři brejkboly, včetně série tří možností, a bylo srovnáno 4:4. Lehečka byl tehdy na vlastním servisu potenciálně jeden míček od hrozícího vyřazení. Koncovku této sady zvládl lépe rodák z Mladé Boleslavi a po zisku dvou gamů v řadě a prvním brejku si po hodině a půl vynutil rozhodující set.
Vstup do posledního dějství měl mnohem lepší Lehečka a hned v úvodním gamu na returnu si vypracoval náskok 40:0. Nardi pak na třetí brejkbol v pořadí udělal chybu a favorizovaný Čech vedl 2:0. Žádné další drama už se nekonalo, a nasazená osmička dokonce ukončila zápas již na returnu.
Lehečka utrápeným vítězstvím nad Nardim potvrdil slabší letošní formu a nebyl daleko od už druhého letošního krachu proti někomu figurujícímu mimo TOP 100 žebříčku. V prvním kole lednového Australian Open totiž pohořel proti Arthurovi Géovi, což je jeho jediný takový nezdar od začátku sezony 2024.
Místo nečekané porážky si může český tenista druhým týdnem po sobě zajistit čtvrtfinálovou účast. Ve druhém kole ho čeká souboj přemožitelů Nardiho se zkušeným Španělem Carreňem. Bývalou světovou desítku vyzve Lehečka poprvé a může vyrovnat své maximum v Dubaji.
