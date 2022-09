Lehečkovi návrat na halové turnaje nevyšel, v Métách skončil hned v prvním kole

Jiří Lehečka na začátku srpna slavil triumf na domácím antukovém challengeru v Liberci, ale na nejvyšším okruhu už skoro dva měsíce čeká na vítězství. Dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který byl před pár dny v Izraeli hlavním strůjcem postupu českého týmu, skončil v Métách hned v prvním kole po porážce 4-6 4-6 s Emilem Ruusuvuorim.

Aktuálně nejlepší Čech v žebříčku ATP, jenž nepřešel přes úvodního soupeře ani ve Winston-Salemu a na všech letošních grandslamech ztroskotal v prvním kole, od začátku tahal za kratší konec. Na příjmu si vypracoval jediný brejkbol a sám na podání zaváhal třikrát. V posledním gamu na servisu sice ještě zlikvidoval dva mečboly, nicméně Ruusuvuori hodinu a půl dlouhé utkání dopodával čistou hrou.

