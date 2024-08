Lehečkovo zmrtvýchvstání v New Yorku! Po nečekané otočce z 0:2 na sety přemohl domácího outsidera

US OPEN - Jiří Lehečka (22) poprvé v kariéře postoupil do druhého kola US Open a jedinečnou příležitost na účast ve třetím kole nakonec přece jen využil. Nasazený Čech ale prohrával s kvalifikantem Mitchellem Kruegerem (30) už o dva sety a 0:3 ve třetím dějství. Po parádním obratu domácího outsidera udolal 6:7, 0:6, 6:4, 6:4, 7:5 a ve třetím kole vyzve Andreje Rubljova (26).

Jiří Lehečka poprvé v kariéře otočil stav 0:2 na sety (© Profimedia)