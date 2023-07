Lehečku vykolejil déšť. Ztráta vedení 2:0 ho ale o wimbledonské osmifinále nepřipravila

Jiří Lehečka si loni odbyl premiéru na všech grandslamech a pokaždé uhrál minimálně set, ale vyhrát nedokázal ani jeden ze čtyř duelů. Nicméně v průběhu sezony získal spoustu cenných zkušeností, 'zabydlel' se v TOP 100 a rok zakončil porážkou ve finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let.

A letos už nabytou herní praxi i sebevědomí přetavuje i ve vítězné vstupy do jednotlivých grandslamů. V lednu na Australian Open to dotáhl nakonec až do čtvrtfinále, v červnu na Roland Garros vypadl ve druhém kole a nyní ve Wimbledonu je už v osmifinále.

Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi, který si teprve před pár týdny připsal premiérovou výhru na trávě, v All England Clubu porazil 3:0 na sety a navíc bez ztráty podání Rakušana Sebastiana Ofnera i světovou devatenáctku a čerstvého šampiona z trávy v Eastbourne Francisca Cerúndola a dnes udolal i 15. hráče světa Tommyho Paula.

Lehečka sice v prvním vzájemném souboji s o pět let starším Američanem neudržel vedení 2:0, deštěm přerušovaný duel ale nakonec dotáhl do vítězného konce. Fyzicky i psychicky vypjatý souboj vyhrál 6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2.

A celebration worthy of making the #Wimbledon fourth round for the first time @jirilehecka prevails in a rollercoaster five-set battle against Tommy Paul, 6-2, 7-6(2), 6-7(5), 6-7(9), 6-2 pic.twitter.com/hzEFXPb7Zk — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023

Lehečka do zápasu vstoupil sebevědomě. Po půl hodině hry získal první set a druhou sadu, v níž nebyl k vidění jediný brejkbol, strhl na svou stranu suverénní výhrou 7:1 v tie-breaku.

Po hodině a čtvrt krátce po poledni londýnského času vedl 2:0 na sety, nakonec se ale zápas i kvůli nepřízni počasí protáhl na celé odpoledne. Za stavu 1:1 ve třetím dějství totiž duel přerušil déšť a dvě hodiny se nehrálo.

Lehečka hned po návratu na kurt poprvé na turnaji a sérii 38 vyhraných gamů při svém servisu přišel o podání, Američan mu ho ale hned v další hře 'vrátil'. Českého tenistu v závěru dějství celkem pětkrát dělily pouhé dva míčky od vítězství, jenže k mečbolu se nedostal a po ztrátě čtyř míčků v řadě tak poprvé prohrál i set.

Jiří Lehečka si na #Wimbledon zajistil postup do osmifinále po výhře nad světovou patnáctkou 6:2, 7:6, 6:7, 6:7 a 6:2! pic.twitter.com/fqNFNp7nhf — Livesport.cz (@LivesportCZ) July 8, 2023

Ve čtvrtém dějství začalo znovu pršet, tenisté ovšem zůstali na kurtu a po 20 minutách pokračovali ve hře. Lehečka tentokrát servis za stavu 5:6 udržel a vynutil si tie-break. V něm smazal ztrátu 2:6 a po zlikvidování pěti setbolů se dostal k mečbolu.

Při něm přerušil výměnu, neboť se domníval, že míček ze soupeřovy rakety doletěl do autu. Jenže jestřábí oko dalo za pravdu rozhodčím a Paul po využití celkově sedmého setbolu poslal zápas do rozhodující páté sady.

A v něm rozhodla lepší fyzická připravenost českého bojovníka. Od stavu 2:2 získal poslední čtyři hry, když celkově třetí mečbol proměnil připraveným náběhem k síti a s úlevou mohl pokleknout na wimbledonský trávník.

.@jirilehecka, who came into this season 0-4 in #GrandSlam events, is 8-2 in 2023 after reaching @Wimbledon 4R with a 6-2 7-6(2) 6-7(5) 6-7(9) 6-2 victory over [16] Paul in 4h, 4m.#Lehecka, who hit 19 aces and 63 winners, reached QFs @AustralianOpen and 2R @rolandgarros. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 8, 2023

Lehečka tak vylepšil svou aktivní bilanci v pětisetových duelech na 3:1. Po jednom úspěchu si připsal na každém letošním grandslamu proti nasazeným soupeřům - na hardu v Melbourne zdolal Brita Camerona Norrieho a na antuce v Paříži skolil Němce Jana-Lennarda Struffa.

O čtvrtfinále, kterým by vyrovnal své grandslamové maximum z lednového Australian Open, si zahraje v prvním vzájemném střetnutí s Daniilem Medveděvem. Bývalý vítěz US Open zdolal 4:6, 6:3, 6:4, 6:4 Maďara Mártona Fucsovicse a postupem do osmifinále vyrovnal své wimbledonské maximum z roku 2021.

Článek původně publikován pro Livesport Zprávy .