Letos neporažení Medveděv a Rubljov si na Australian Open zajistili vzájemný souboj o semifinále

Daniil Medveděv měl fantastický závěr loňské sezony, když ovládl Masters v Paříži a bez jediné porážky i prestižní Turnaj mistrů. Aktuální neporazitelnost čítající už 18 výher úspěšně protahuje v letošní sezoně, na jejímž začátku pomohl čtyřmi výhrami Rusku k triumfu v ATP Cupu.

A přemožitele zatím nenašel ani na právě probíhajícím Australian Open. Nejlepší ruský tenista současnosti si bez ztráty setu poradil s Vaskem Pospisilem i Robertem Carballésem, poté proti Filipovi Krajinovičovi poprvé v kariéře zvládl pětisetový zápas a dnes přehrál 6-4 6-2 6-3 Mackenzieho McDonalda.

Medveděv proti Američanovi nastřílel téměř dvojnásobek vítězných úderů oproti nevynuceným chybám a zápas měl od začátku pod kontrolou. Jediné zaváhání na servisu a zároveň jediný nabídnutý brejkbol přišel na konci úvodního dějství, v němž ale vedl o dva brejky. Na postup potřeboval jen hodinu a 29 minut a výrazně tak pošetřil síly pro závěrečná kola.

Čerstvě 25letý Medveděv se ve svém prvním čtvrtfinále na Australian Open střetne se svým krajanem Andrejem Rubljovem, se kterým bez ztráty setu vyhrál všechny čtyři předchozí souboje.

O dva roky mladší Rubljov do loňské sezony vstoupil 11 výhrami v řadě a dvěma triumfy a podobnou sérii předvádí na začátku letošního tenisového roku. Ani on letos ještě neokusil porážku a byl spolu s Medveděvem hlavním strůjcem ruského prvenství v ATP Cupu.

Na Australian Open navíc ještě neztratil set. Postupně vyřadil Yannicka Hanfmanna, Thiaga Monteira, Feliciana Lópeze a dnes mu za stavu 2-6 6-7(3) ze svého pohledu vzdal Casper Ruud, který hrál teprve jako druhý Nor v historii osmifinále grandslamového turnaje.

Zatímco Medveděv obě předchozí čtvrtfinále na grandslamech (US Open 2019-20) zvládl, Rubljov ani v jednom ze tří předchozích (US Open 2017 a 2020, French Open 2020) neuspěl, přičemž na loňském US Open mu znemožnil postup do dalšího kola právě jeho krajan.

Ruským tenistům se na letošním Australian Open náramně daří. Od Medveděva a Rubljova se sice postup mezi nejlepší osmičku čekal, nicméně už včera do čtvrtfinále prošla senzace letošního ročníku Aslan Karacev, jenž vyzve Grigora Dimitrova. Poprvé v open éře jsou tak ve čtvrtfinále grandslamu tři Rusové.

Další čtvrtfinálovou dvojici včera utvořili světová jednička a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič s Alexanderem Zverevem a obsazení zkompletují vítězové soubojů Rafael Nadal - Fabio Fognini a Stefanos Tsitsipas - Matteo Berrettini.