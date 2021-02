Nadal na Australian Open prošel do čtvrtfinále. Set neztratil ani s Fogninim

AUSTRALIAN OPEN - Rafael Nadal na letošním Australian Open stále neztratil set. Vítěz ročníku 2009, který kvůli problémům se zády do letošní sezony vstoupil až na úvodním grandslamu sezony, si dnes poradil s Fabiem Fogninim a vzájemnou bilanci upravil na 13-4 ve svůj prospěch. Ve čtvrtfinále, v němž loni skončil na raketě Dominica Thiema, bude letos čelit Stefanosovi Tsitsipasovi, nebo Matteovi Berrettinimu.

Rafael Nadal si v loňské sezoně splnil hlavní cíl, potřinácté v kariéře ovládl antukové French Open a ziskem jubilejního 20. grandslamového vavřínu vyrovnal rekordmana Rogera Federera. Absentujícího Švýcara má možnost právě na Australian Open překonat.

Nadal měl do letošní sezony vstoupit už v ATP Cupu, jenže kvůli zablokovaným zádům se rozhodl pro úvodní grandslam sezony šetřit a Španělsko bez jeho pomoci vypadlo již v semifinále.

Antukový král se ale nejspíše rozhodl správně, protože na Australian Open ho zatím problém se zády nijak výrazně nelimituje a mezi nejlepší osmičku prošel bez ztráty jediného setu. Vítěz ročníku 2009 si postupně poradil s Laslem Djerem, Michaelem Mmohem, Cameronem Norriem a dnes s Fabiem Fogninim (6-3 6-4 6-2), s nímž vzájemnou bilanci upravil na 13-4 ve svůj prospěch.

Nadal do utkání vstoupil rychlým vedením 3-0, o nějž mohl přijít, kdyby Fognini potvrdil brejk. To se však italskému bouřlivákovi nepovedlo a favorit si tentokrát náskok pohlídal. Fognini se ovšem nevzdával a ve druhé sadě udeřil jako první. Ani tentokrát však brejk nedokázal potvrdit, ačkoli srovnal z 0-40 na shodu, v následujícím gamu navíc promarnil tři brejkboly v řadě. To už Itala definitivně zlomilo a ve zbytku utkání uhrál jen dva gamy.

Čtyřiatřicetiletého Nadala ve středu čeká 43. kariérní čtvrtfinále na grandslamech, 13. v Melbourne Parku. Svého příštího soupeře se dozví po skončení souboje mezi Stefanosem Tsitsipasem a Matteem Berrettinim, kteří uzavřou dnešní program v Rod Laver Areně.

Další čtvrtfinálové dvojice již včera utvořili světová jednička a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič s Alexanderem Zverevem, Grigor Dimitrov s kvalifikantem Aslanem Karacevem a dnes si derby zajistili Daniil Medveděv s Andrejem Rubljovem.