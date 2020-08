Letošní turnaj zrušte, doporučují španělští hygienici pořadatelům v Madridu

"Pořadatelé Mutua Madrid Open si vždy vážili podpory příslušných zdravotnických organizací a dbali na názor odborníků. Po celou dobu úzce spolupracujeme. Aktuálně se situace, bohužel, zhoršuje. V následujících týdnech nebude možné zaručit pozitivní změnu, takže se musíme rozhodnout včas," stojí v prohlášení organizátorů turnaje.



"Na základě doporučení zdravotnických organizací a vzhledem k obtížné situaci způsobené nemocí Covid-19 a nárůstu nakažených pořadatelé Mutua Madrid Open analyzují a pečlivě vyhodnocují všechny možnosti. V první řadě se zaměřujeme na zaručení bezpečnosti všech účastníků," nedávají si příliš nadějí, že by se turnaj letos uskutečnil.



Antukový turnaj v Madridu má být na konci léta (od 12. do 20. září) pro tenisty jednou z hlavních příprav na French Open, které by mělo začít 27. září.



Zatímco ženský okruh se po pětiměsíční přestávce zaviněné pandemií rozběhne už o tomto víkendu v Palermu, muži se vrátí na kurty až v druhé polovině srpna v New Yorku.