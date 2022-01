Linda Fruhvirtová na ITF ve Francii za pouhých 45 minut vypráskala nasazenou osmičku Masárovou

ITF W60 ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON - Linda Fruhvirtová perfektně vstoupila do sezony a zahájila své působení na halovém podniku ITF W60 ve Francii. Šestnáctiletá Češka za pouhých 45 minut deklasovala 6-0 6-1 nasazenou osmičku Rebeku Masárovou ze Španělska a prolétla do druhého kola. O čtvrtfinále se utká s vítězkou domácího derby mezi Elsou Jacquemotovou a Jessikou Ponchetovou.

Linda Fruhvirtová v pouhých 16 letech už celkem pravidelně startuje na profesionální tour, dokonce jí v žebříčku patří umístění v Top 300. Starší z talentovaných sester loni na dospělých turnajích odehrála 35 zápasů se skvělou bilancí 27-8, získala první tituly (ITF W15 Monastir x2) a dostala se do čtvrtfinále na akci WTA v Charlestonu a ještě na WTA 125k v Soulu.

Do letošní sezony vstoupila jako uragán. Na halovém podniku ve Francii začala drtivým vítězstvím 6-0 6-1 nad nasazenou osmičkou Rebekou Masárovou. V utkání nečelila jedinému brejkbolu a na podání ztratila pouhých sedm fiftýnů. O šest let starší Španělku, která loni došla do druhého kola grandslamového US Open a třikrát triumfovala na okruhu ITF, vypráskala za pouhých 45 minut.

O čtvrtfinále se utká s domácí Jessikou Ponchetovou.