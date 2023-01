Linda Fruhvirtová v Aucklandu neudržela nadějné vedení, Raducanuové podlehla ve třech setech

Linda Fruhvirtová má za sebou zatím nejlepší sezonu kariéry. Sedmnáctiletá Češka do ní vstupovala z 279. místa žebříčku a i díky senzačnímu triumfu na turnaji WTA v Čennaí, osmifinále na "tisícovce" v Miami a premiérové účasti v hlavní fázi grandslamů (2. kolo na US Open) se vyšvihla do elitní stovky pořadí. Po šokujícím prvenství v Indii ale vypadla už na čtvrté akci v řadě hned v prvním kole.

Aktuální tenisový rok zahájila v novozélandském Aucklandu, zpočátku měla proti bývalé světové desítce a grandslamové šampionce Emmě Raducanuové navrch a dostala se do vedení 6-4 2-0. Soupeřku však pustila do zápasu, ta se výrazně zvedla, nepříznivý vývoj agresivní a přesnou hrou otočila a moc šancí už české teenagerce nedala. Fruhvirtová ještě závěr utkání trochu zdramatizovala, když odvrátila hrozbu kanára i několik mečbolů, ale více než dva gamy získat nedokázala.

Dvacetiletá Raducanuová, která se po ovládnutí US Open 2021 ohromně trápí a za poslední rok a půl vystřídala už pět trenérů, se v dalším kole střetne se slovenskou kvalifikantkou Viktórií Kužmovou.

In the 2023 win column ✅@EmmaRaducanu completes the comeback to take down 17-year-old Fruhvirtova 4-6, 6-4, 6-2#ASBClassic pic.twitter.com/nJUrMsTCt2 — wta (@WTA) January 3, 2023

Tři ze čtyř českých tenistek už mají první kolo odehrané a do další fáze nepostoupila ani jedna, včera neuspěly Brenda Fruhvirtová ani Tereza Martincová. Poslední nadějí je tak Karolína Muchová, jež by měla ještě dnes nastoupit proti nasazené Xiyu Wang z Číny.