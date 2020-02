Linetteová v Hua Hinu zastavila senzaci Küngovou a má druhý titul

Magda Linetteová neměla dobrý vstup do letošní sezony. V lednu vyhrála jediný ze čtyř zápasů, ovšem v únoru porážku ještě neokusila a vyhrála všech osm duelů. Po cestě za triumfem na thajském podniku International v Hua Hinu nečelila žádné soupeřce z elitní stovky a ztratila jediný set. Ve finále přehrála 6-3 6-2 senzaci letošního ročníku Leonii Küngovou.

Nasazená pětka měla zápas absolutně pod kontrolou. Kvalifikantce nabídla jediný brejkbol, který odvrátila, a za hodinu a čtvrt vybojovala svou druhou trofej z turnajů WTA.

Flawless tennis makes the perfect #ThailandOpen champion @MagdaLinette claims the title after moving past Kung, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/sial65f1lS