Loni Bertensová ovládla Madrid s raketou v ruce, letos to zopakovala i na PlayStationu

Kiki Bertensová získala nejcennější trofej ze svých celkově 10 titulů na okruhu WTA loni v květnu na podniku WTA Premier Mandatory v Madridu, kdy v šesti zápasech neztratila ani set. Vyřadit dokázala i čtyři grandslamové šampionky včetně dvou vítězek Roland Garros: Jelenu Ostapenkovou, Petru Kvitovou, Sloane Stephensovou a Simonu Halepovou.



Letos šanci obhajovat titul nedostane, neboť je sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena. Pořadatelé však uspořádali náhradní turnaj na herní konzoli PlayStation 4, ve kterém se během čtyř dnů utkalo 16 tenistů a 16 tenistek z pohodlí svých domovů.



A mezi ženami dominovala právě Bertensová, jež v šesti zápasech nenašla přemožitelku. Ve skupině osmadvacetiletá Nizozemka smetla 3-0 Angelique Kerberovou, Donnu Vekičovou i Eugenii Bouchardovou, ve čtvrtfinále porazila 6-4 Švýcarku Belindu Bencicovou, v semifinále zdolala 7-5 Dánku Caroline Wozniackou a ve finále si poradila 6-2 s Francouzkou Fionou Ferrovou.







"Jakmile se mě zeptali, jestli chci na turnaji hrát, tak jsem hned odpověděla 'samozřejmě'. Okamžitě jsem na PlayStationu začala trénovat," přiznala Bertensová s úsměvem na rtech. "Protože když něco dělám, chci to dělat pořádně. Cítím se teď skvěle, byl to můj první virtuální turnaj a zvítězit je vždy příjemné."



"Myslím, že je neuvěřitelné, kolik hráčů turnaj hrálo. Doufám, že se všichni bavili při sledování zápasů. Je skvělé, že jsme mohli pro fanoušky něco udělat. Jsou to teď těžké časy pro všechny na světě. My nemůžeme hrát tenis, fanoušci nás nemohou sledovat. Ale doufám, že poslední dny si alespoň trochu užili," řekla Bertensová.



"Byl to zábavný týden, dělalo se to pro dobrou věc a to je nejdůležitější," dodala světová sedmička, která za triumf obdržela 150 tisíc eur. Část peněz daruje do fondu tenistkám, které kvůli současné situaci ekonomicky strádají.