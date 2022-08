Loni bez přemožitelky, letos bez vítězství. Obhájkyně titulu Raducanuová na US Open končí na Cornetové

Loni na US Open začínala v kvalifikaci. V New Yorku nakonec odehrála plný počet 10 zápasů a neprohrála v nich ani set. Tehdy 18letá Emma Raducanuová se stala první vítězkou grandslamu, která cestu za triumfem zahájila v kvalifikaci.



Na senzační úspěch ale stále nedokázala navázat. Sice se stala klenotem pro marketinkové agentury a díky smlouvám s velkými firmami (Porsche, Tiffany, British Airways, Dior, Evian či Vodafone) je jednou z nejlépe vydělávajících tenistek, s nečekaným tlakem a pozorností se ale dosud nevypořádala.



Během následujícího roku nezkušená Britka ani jednou nevyhrála víc jak dva zápasy po sobě. Na dalších třech grandslamech vypadla vždy ve druhém kole a na US Open coby obhájkyně titulu dokonce nezvládla hned své úvodní vystoupení.



19letá Raducanuová podlehla o třináct let starší Francouzce Alizé Cornetové 3-6 3-6. Ve stominutovém duelu spáchala 31 nevynucených chyb a trefila jen patnáct vítězných míčů. Ve světovém žebříčku ji tak čeká pád z 11. minimálně na 80. místo.



"Každá porážka bolí. Ale jsem teď vlastně šťastná, že jsem vypadla, protože mohu pokračovat s čistým štítem. Klesnu žebříčkem a nebude na mě upřena taková pozornost. A znovu vyšplhám zpátky," prohlásila Raducanuová.



Poslední hráčkou, která vypadla coby obhájkyně titulu na US Open v prvním kole, byla v roce 2017 Němka Angelique Kerberová.



To Cornetová znovu ukázala, že umí být pro favoritky nepříjemnou soupeřkou. Letos ve 3. kole Wimbledonu vyřadila také světovou jedničku Igu Šwiatekovou a přerušila její sérii 37 výher.



32letá Cornetová, jež startuje na 63. grandslamu v řadě a překonala rekord Japonky Ai Sugijamaové, bude ve druhém kole soupeřkou české tenistky Kateřiny Siniakové.







První kolo proti francouzské soupeřce v New Yorku nezvládla ani překvapivá vítězka letošního Wimbledonu Jelena Rybakinová. Kazašská tenistka podlehla Claře Burelové, která se do hlavní soutěže probojovala z kvalifikace, za hodinu a půl 4-6 4-6.







Vůbec poprvé při svém sedmém startu na US Open nezvládla úvodní zápas Naomi Ósakaová. Japonská šampionka z let 2018 a 2020 letos nestačila na domácí Daniellu Collinsovou, které pod zataženou střechou stadionu Arthura Ashe podlehla 6-7 3-6 a ve čtvrtém vzájemném duelu poprvé neuspěla. Z posledních devíti zápasů už posedmé prohrála.







Naopak nezaváhala světová jednička a dvojnásobná vítězka French Open Iga Šwiateková. Jednadvacetiletá Polka po vyřazení z Wimbledonu a přerušení série 37 zápasů bez porážky vyhrála jen 4 z 8 utkání, v New Yorku však odstartovala jasnou výhrou 6-3 6-0 nad Italkou Jasmine Paoliniovou 6-3 6-0.



Šwiateková obhajuje loňskou účast v osmifinále, což je ve Flushing Meadows její dosavadní maximum. V New Yorku zvládla i svůj čtvrtý start s přehledem. Tentokrát až na malé zaváhání v závěru úvodního setu, v němž dvakrát přišla o podání. Ve druhé sadě už podobný výpadek nedopustila a po 67 minutách proměnila druhý mečbol.



"V prvním setu jsem ze začátku hrála celkem solidně, ale chtělo to být ještě lepší. Nakonec se mi to ve druhé sadě povedlo a na to jsem pyšná," zhodnotila úvodní duel turnaje Šwiateková.







Její další soupeřkou bude domácí vítězka z roku 2017 Sloane Stephensovou (h2h 1-0), s níž si před dvěma týdny poradila v Cincinnati. Američanka v prvním kole 1-6 6-3 6-3 Belgičanku Greetje Minnenovou.



Stephensová začala proti Minnenové mizerně a až na poslední chvíli odvrátila hrozbu 'kanára'. Pak ale zlepšila podání a postupně omezila i nevynucené chyby.

• US OPEN 2022 •

USA / New York, tv. povrch, 60.100.000 dolarů

úterní výsledky (30. 08. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • L. Fruhvirtová (ČR) - Xinyu Wang (Čína) 6-3 6-4 Kvitová (21-ČR) - E. Andrejevová (-) 7-6(3) 6-0 Kar. Plíšková (22-ČR) - Linetteová (Pol.) 6-2 4-6 7-6(8) Siniaková (ČR) - Townsendová (USA) 6-4 4-6 6-2 Bouzková (ČR) - Nosková (ČR) 6-2 6-7(3) 6-2 Kanepiová (Est.) - Martincová (ČR) 7-6(4) 6-3 Šwiateková (1-Pol.) - Paoliniová (It.) 6-3 6-0 Badosaová (4-Šp.) - Curenková (Ukr.) 3-6 7-6(4) 6-3 Sabalenková (6-) - Harrisonová (USA) 6-1 6-3 Pegulaová (8-USA) - Golubicová (Švýc.) 6-2 6-2 Muguruzaová (9-Šp.) - Tausonová (Dán.) 6-3 7-6(5) Cornetová (Fr.) - Raducanuová (11-Brit.) 6-3 6-3 Bencicová (13-Švýc.) - Petkovicová (Něm.) 6-2 4-6 6-4 Qinwen Zheng (Čína) - Ostapenková (16-Lot.) 6-3 3-6 6-4 Collinsová (19-USA) - Ósakaová (Jap.) 7-6(5) 6-3 Putincevová (Kaz.) - Anisimovová (24-USA) 6-3 6-3 Burelová (Fr.) - Rybakinová (25-Kaz.) 6-4 6-4 Azarenková (26-Běl.) - Kruegerová (USA) 6-1 4-6 6-2 Beguová (Rum.) - Mertensová (32-Belg.) 3-6 6-2 6-3 Cirsteaová (Rum.) - Siegemundová (Něm.) 6-4 6-4 Potapovová (-) - Liuová (USA) 6-1 6-4 Kalininová (Ukr.) - Peraová (USA) 6-4 6-4 Stephensová (USA) - Minnenová (Belg.) 1-6 6-3 6-3 Sasnovičová (-) - Cocciarettová (It.) 6-2 6-4 Van Uytvancková (Belg.) - V. Williamsová (USA) 6-1 7-6(5) Davisová (USA) - Bronzettiová (It.) 4-6 7-6(3) 5-4 / skreč Yue Yuan (Čína) - Fourlisová (Austr.) 6-3 6-2 Martičová (Chorv.) - Gračevová (-) 6-4 7-6(3) Bucsaová (Šp.) - Juvanová (Slovin.) 6-4 6-4 Kosťuková (Ukr.) - Šarífová (Egypt) 7-6(2) 6-4 Niemeierová (Něm.) - Keninová (USA) 7-6(3) 6-4