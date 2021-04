Loni neznámý, dnes se skalpem světové jedničky! Karacev v Bělehradu vyhrál maratón s Djokovičem

Ještě před třemi lety byl Aslan Karacev hráčem až šesté světové stovky a startoval na malých turnajích ITF. Předloni se usadil na challengerech, obecně však stále patřil spíše mezi 'no name' hráče, o kterých se baví jen úzká skupina tenisových odborníků.



A s takovou reputací se na kurty vrátil po restartu loňské sezony. Jako až 253. hráč světa.



Ruský tenista ale v období svých 27. narozenin začal okamžitě vrývat své jméno do hlavy čím dál více tenisových fanoušků. Na challengerech v Česku si zahrál tři finále a dvě z nich proměnil v tituly (celkově druhý a třetí). Na French Open vyhrál dva zápasy v kvalifikaci, zaznamenal dvě výhry na okruhu ATP (celkově druhou a třetí).



Letos svůj raketový průnik mezi širší světovou elitu dál stupňuje. Na Australian Open při premiéře na grandslamu si cestou do semifinále zahrál poprvé s hráčem Top 10 a hned ho porazil, v březnu na silně obsazeném podniku ATP 500 v Dubaji získal první titul, následně v Miami si připsal vítězný debut na turnaji Masters 1000 a v Monte Carlu vyhrál i svou premiéru na antukovém Masters.



Djokoviče zaskočil v jeho rodišti

A dnes zaznamenal další velký milník. Na antuce v Bělehradu Karacev porazil světovou jedničku Novaka Djokoviče a vrátil mu porážku z letošního Melbourne. Bilanci s hráči Top 10 vyrovnal na 3-3, dosud byly jeho nejcennějšími skalpy výhry nad Diegem Schwartzmanem (9. v ATP) a Andrejem Rubljovem (8.).



Karacev navíc uspěl na Srbově domácí půdě v jeho rodném městě v nejdelším zápase sezony. Mečbol proměnil až po 3 hodinách a 26 minutách boje. Během nich odvrátil 23 z 28 brejkbolů, sám proměnil 6 z 16 šancí na brejk.



Celkem 44 brejkbolů v zápase na dva vítězné sety na okruhu ATP je šestý nejvyšší počet od roku 1990.

In the match between Novak Djokovic and Aslan Karatsev there were 44 break points



Here the list for the best-of-3 matches pic.twitter.com/XVOJ5EtheF — TennisMyLife (@TennisMyLife68) April 24, 2021



"Byl to dlouhý zápas proti těžkému soupeři. Abyste toho chlapíka porazili, musíte hrát na 200 procent. Je to jako hrát proti zdi,. On k tomu přidá i spoustu skvělých úderů a nedá žádné body zadarmo. Neustále vás nutí hrát a vy musíte být pořád připraveni, protože jakmile netrefíte pár úderů, jde to pak rychle. A tak jsem ztratil druhý set," komentoval Karacev maratónský souboj.



V úvodu utkání přitom Karacev prohrával 0-3, ale nervozitu ze sebe rychle setřásl a s favoritem začal svádět vyrovnanou bitvu. První set po více než hodině získal a ve druhém po obratu z 0-2 vedl 7-5 4-2. V tu chvíli se ale zápas teprve přeléval do své druhé poloviny.



Šampion z let 2009 a 2011 Djokovič totiž získal čtyři hry v řadě a vynutil si třetí dějství. Jenže neustále agresivně hrající Karacev v něm zlikvidoval všech deset brejkbolů a jediná proměněná šance ze sedmého gamu ho nasměrovala k životní výhře. Obrat se o ni nenechal ani ve chvíli, kdy za stavu 5-4 podával na vítězství a prohrával 15-40.







"Tohle je rozhodně moje životní výhra, je to světová jednička. Jsem opravdu strašně moc šťastný, nechal jsem na kurtu všechno. Byl to vážně dlouhý zápas, se svým výkonem mohu být spokojený," radoval se Karacev.



"Šel jsem na kurt s tím, že vyhraju. Věřil jsem si a řekl, že budu hrát každý míč bez ohledu na okolnosti. Snažil jsem se držet strategie, kterou jsme si naplánovali s trenérem. Bojovat o každý míček, to byl klíč k úspěchu," dodal Rus, který na všech šesti letošních turnajích ATP vyhrál alespoň jeden zápas a třikrát byl minimálně v semifinále. Dvě z nich proměnil ve finále a obě může přetavit v titul.



"Klobouk dolů, zasloužil si vyhrát," řekl Djokovič, který po vyřazení nenaváže na bělehradské triumfy z let 2009 a 2011.



"Odehráli jsme spoustu skvělých výměn, ale nebudu na ně moc vzpomínat, když jsem prohrál. Bojoval jsem, ale on vždycky, když to potřeboval, zahrál skvělý úder," dodal 33letý Srb, který utrpěl nečekanou porážku druhý týden po sobě. V Monte Carlu ho už v osmifinále vyřadil Brit Dan Evans.



28. hráč světa Karacev bude ve svém druhém finále usilovat o druhý titul proti světové desítce Matteu Berrettinimu. Italský tenista v druhém semifinále porazil 6-1 6-7 6-1 japonského lucky losera Tara Daniela a oplatil mu tři roky starou porážku z Istanbulu.



25letý Berrettini hraje teprve druhý turnaj od Australian Open, po kterém dva měsíce léčil natržený břišní sval. Ve srbské metropoli ukončil rok a půl dlouhé čekání na semifinále a poprvé od června 2019 postoupil do svého celkově 5. finále. Na kontě má zatím tři tituly, dva z nich slavil na antuce.