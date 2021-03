Loni v létě skoro neznámý. Dnes v Dubaji ruská kometa Karacev slaví premiérový titul a posun do Top 30

Teprve po loňském srpnovém restartu sezony se Aslan Karacev dostal do podvědomí širšího spektra tenisových fanoušků. Povedlo se mu to během antukových challengerů v Česku, na kterých si zahrál tři finále; na Štvanici v něm ještě neuspěl, na Žižkově a v Ostravě už však slavil první challengerové tituly.



Do sezony 2021 tak vstoupil již jako 112. hráč světa a v 27 letech měl před sebou nové výzvy. Ještě nikdy totiž nehrál na grandslamu. Nikdy nečelil hráči Top 10. A nikdy neporazil hráče Top 40.



A tak se vydal do katarského Dauhá na kvalifikaci Australian Open. Tříkolovým sítem prošel a mohl se vydat směr Melbourne za svou premiérou v hlavní soutěži grandslamového turnaje.



I když po příletu do Austrálie strávil dva týdny v přísné karanténě bez možnosti opustit pokoj a neodehrál žádný přípravný turnaj, vůbec mu to neuškodilo. Proti Diegu Schwartzmanovi si připsal první skalp hráče Top 10 a nakonec senzačně dokráčel až do semifinále, v němž ho zastavil první hráč světa Novak Djokovič.



No a tento týden vygradoval Karacevův raketový vzestup v Dubaji, kde v šesti zápasech - z toho čtyřech třísetových - nenašel přemožitele. Zahrál si první finále na okruhu ATP a proměnil ho v premiérový triumf.



27letý Rus si poradil s Jegorem Gerasimovem, Danem Evansem, Lorenzem Sonegem, Jannikem Sinnerem, rozjetým krajanem Andrejem Rubljovem a v dnešním finále zastavil další překvapení turnaje Lloyda Harrise z Jihoafrické republiky.



Karacev nabídl Harrisovi jen dvě šance na brejkbol a obě zlikvidoval. Soupeři naopak sebral podání třikrát a za hodinu a 17 minut zvítězil 6-2 6-3. Stal se tak třetím ruským šampionem v této sezoně, před ním získali trofeje Daniil Medveděv v Marseille a Andrej Rubljov v Rotterdamu.







V historii turnaje v Dubaji Karacev triumfoval jako teprve třetí z pozice hráče startujícího na divokou kartou. Naposledy se to podařilo Thomasi Musterovi v roce 1997, o dva roky před ním to zvládl Wayne Ferreira.



Od roku 2003 je Karacev teprve třetím dubajským šampionem (po Andym Roddickovi a Robertu Bautistovi) mimo hráče Big 4, letos však ani jeden z nich ve Spojených arabských emirátech nestartoval.



Svou letošní zápasovou bilanci vylepšil na 15-2, porážky utrpěl pouze s hráči Top 4 (Djokovičem a Thiemem). V žebříčku ATP se Karacev, jenž do sezony vstupoval na 112. místě a loni v létě byl až ve třetí světové stovce, poskočí na 27. místo.



24letý Harris, jenž v předchozích sedmi dnech slavil sedm výher, další zápas nezvládl. I tak ale během týdne získal cenné skalpy světové čtyřky Dominica Thiema či dvanáctky Denise Shapovalova.



Přestože prohrál i své druhé finále (loni v Adelaide nestačil na Rubljova), ve světovém žebříčku vylepší osobní maximum a posune se těsně za první padesátku.

• ATP 500 DUBAJ •

Spojené arabské emiráty, tv. povrch, 2,048.855 dolarů

sobotní výsledky (20. 03. 2021) • Dvouhra - finále • Karacev (Rus.) - Harris (JAR) 6-3 6-2 • Čtyřhra - finále • Farah/Cabal (1-Kol.) - Mektič/Pavič (2-Chorv.) 7-6(0) 7-6(4)