Los Australian Open: Své soupeře už zná 14 českých tenistů včetně tří kvalifikantů

Finalistka z roku 2019 Petra Kvitová bude v prvním kole čelit Belgičance Alison van Uytvanckové (h2h 1-1), které může oplatit porážku z předloňské olypiády. Již ve třetím kole narazit na loňskou čtvrtfinalistku Barboru Krejčíkovou, kterou na úvod vyzve šestnáctiletá krajana a úspěšná kvalifikantka Sára Bejlek.

Těžký začátek čeká na dvorcích v Melbourne Parku na Terezu Martincovou, kterou čeká světová pětka a šampionka z Adelaide Aryna Sabalenková, Kateřině Siniakové dnešní los přidělil šampionku z Aucklandu a světovou sedmičku Američanku Cori Gauffovou.

Nasazená pětadvacítka Marie Bouzková se utká s vítězkou US Open z roku 2019 Kanaďankou Biancou Andreescuovou a v případě postupu do třetího kola proti ní může stát světová jednička Polka Iga Šwiateková.

Turnajová třicítka Karolína Plíšková narazí na Číňanku Xiyu Wang a o dvě kola později může čelit osmé nasazené Rusce Darje Kasatkinové.

Markéta Vondroušová soutěž zahájí proti Američance Amandě Riskeové-Amritrajové a v další fázi ji může čekat světová dvojka Ons Džabúrová z Tuniska. Karolína Muchová narazí na kvalifikantku Lesju Curenovou z Ukrajinky, Linda Fruhvirtová vyzve domácí Australanku Jaimee Fourlisovou a její mladší sestra Brenda Fruhvirtová se při grandslamovém debutu utká s Aljaksandrou Sasnovičovou.

Přílis milosrdný los nebyl ani k českým mužům. 78. hráč světa Jiří Lehečka vstoupí do prvního grandslamového turnaje sezony duelem s Chorvatem Bornou Čoričem, nasazenou jednadvacítkou. Ještě těžšího soupeře má před sebou Tomáš Macháč, jehož čeká světová trojka Nor Casper Ruud. Papírově nejslabšího soupeře má paradočně 20letý kvalifikant Dalibor Svrčina, jehož čeká španělský antukář Jaume Munar. Ve 3. kole by teoreticky mohl vyzvatz Nadala.

Právě obhájce titulu a vítěz rekordních 22 grandslamových titulů Rafael Nadal odstartuje soubojem s nebezpečným britským mladíkem Jackem Draperem. V případném čtvrtfinále může vyzvat v repríze loňského finále světovou osmičku Daniila Medveděva z Ruska.

Pátý hráč světa Novak Djokovič, který byl minulý rok z Austrálie vyhoštěn poté, co přiletěl do země bez povinné vakcinace proti Covidu-19, narazí na Španěla Roberta Carballése. Pětatřicetiletý Srb, jenž má ve sbírce 21 grandslamových trofejí, zaútočí v Melbourne na jubilejní desátý titul.

Hned v prvním kole dojde na pikantní souboje Andreje Rubljova s Dominicem Thiemem či Matttea Berrettiniho s Andym Murraym.

Světová jednička a vítězka dvou loňských grandslamů Iga Šwiateková zahájí turnaj proti Němce Jule Niemeierové. Obhájkyně titulu Ashleigh Bartyová ukončila kariéru a na domácím turnaji se nepředstaví.

V pavouku dvouhry žen jsou pouze dvě bývalé šampionky a právě nasazená Viktoria Azarenková (2012 a 2013) a Američanka Sofia Keninová (2020) na sebe narazí hned v prvním kole.