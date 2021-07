Los Cabos: Norrie si zajistil pátý pokus na první titul, Nakashima je ve finále poprvé

Cameron Norrie letos hraje na 15. turnaji, počtrnácté odstartoval vítězstvím, potřinácté vyřadil minimálně dva soupeře, poosmé vyhrál alespoň tři zápasy po sobě a počtvrté postoupil do finále.



Cestou do něj 25letý Brit neztratil ani set. Po Eliasi Ymerovi a Ernestu Escobedovi si poradil i s třetím nasazeným Američanem Taylorem Fritzem. Předloňského finalistu v semifinále smetl 6-3 6-1 a ve vzájemné bilanci se tak ujal vedení 4-3.



Do finále turnaje ATP se Norrie dostal popáté v kariéře, ale ještě nikdy v něm na titul nedosáhl. V Mexiku bude papírovým favoritem proti Brandonu Nakashimovi, byť s ním jediný vzájemný duel loni v Delray Beach prohrál.



19letý Nakashima měl před vstupem do turnaje na kontě jen tři vítězné zápasy na okruhu ATP, letos dokonce žádný. V Los Cabos si však poradil už se čtyřmi soky: Jeffreym Wolfem, bývalým šampionem Samem Querreym, Jordanem Thompsonem i s druhým nasazeným Johnem Isnerem. O 17 let staršího krajana porazil ve svém prvním semifinále 7-5 6-4.



134. hráč světového žebříčku Nakashima se stal nejmladším americkým finalistou na okruhu ATP za posledních pět let a může být nejmladším vítězem turnaje z USA od roku 2002, kdy rovněž v 19 letech triumfoval Andy Roddick v Houstonu.

• ATP 250 LOS CABOS •

Mexiko, tv. povrch, 694.655 dolarů

páteční výsledky (23. 07. 2021) • Dvouhra - semifinále • Norrie (1-Brit.) - Fritz (3-USA) 6-3 6-1 Nakashima (USA) - Isner (2-USA) 7-5 6-4