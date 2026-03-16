Los Miami: Menšík se vyhne hrozbám. Lehečka je blízko Alcaraze, Macháč dostal Sinnera

DNES, 21:55
Aktuality 6
Jakub Menšík (20) začne obhajobu titulu na Masters v Miami pravděpodobně proti Sebastiánu Báezovi a má velkou šanci dojít alespoň do čtvrtfinále, kde by případně měl vyzvat světovou dvojku Jannika Sinnera. Na Itala může už ve třetím kole narazit další z Čechů Tomáš Macháč (25), který má v prvních dvou kolech přívětivý los. Jiří Lehečka (24) je aktuálně úplně bez formy a začne buď proti Moisovi Kouamemu, nebo kvalifikantovi. V osmifinále by mohl vyzvat Carlose Alcaraze.
Profily hráčů
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Jakub Menšík začne obhajobu v Miami proti Sebastiánu Báezovi (@ Chris Arjoon/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia)

Menšík bude od začátku turnaje Masters v Miami pod velkým tlakem. Poprvé v kariéře se totiž bude muset popasovat s pozicí obhájce titulu. Jako turnajová dvanáctka začne ve druhém kole proti Argentinci Báezovi, nebo kvalifikantovi. Hratelný los má i v dalších kolech. Dále by měl vyzvat domácího Francese Tiafoa, který stále není v ideální formě. Prvním těžším soupeřem by měl být v osmifinále Félix Auger-Aliassime, kterému se zde v posledních letech vůbec nedaří.

Pokud by zvládl přehrát i Kanaďana a postoupil by do čtvrtfinále, utká se s největší pravděpodobností s čerstvým šampionem z Indian Wells Sinnerem, kterého už letos vyřadil na pětistovce v Dauhá. Nyní je však Ital na vítězné vlně a bude usilovat o prestižní Sunshine Double.

Menšík loni ovládl tisícovku v Miami naprosto senzačním způsobem. Z turnaje už byl jednou nohou venku, když kvůli zranění kolena uvažoval o odhlášení. Nakonec však hrál, připsal si skalpy tehdejšího úřadujícího šampiona z Kalifornie Jacka Drapera, Američana Taylora Fritze a ve finále zdolal i svůj idol Novaka Djokoviče.

Lehečka plní roli 21. nasazeného a tak má na úvod volný los. Ve druhém kole se může střetnout buď s mladým talentovaným Francouzem Kouamem, který startuje na divokou kartu, nebo kvalifikantem. V případném souboji o osmifinále vyzve jednoho z trojice mezi Norem Casperem Ruudem, domácím Ethanem Quinnem a Polákem Hubertem Hurkaczem. Pokud by postoupil mezi šestnáctku nejlepších, může vyzvat Alcaraze.

Rodák z Mladé Boleslavi se však letos trápí a marně hledá svou nejlepší formu. Na "pátém grandslamu" skončil hned po svém úvodním vystoupení a ani podnik v Miami nepatří mezi jeho oblíbené. Přes prvního soupeře zde došel jen v roce 2023, kdy skončil ve třetím kole.

Na Floridě se na rozdíl od Indian Wells představí i Macháč, který je mezi nenasazenými. K němu byl los přívětivý pouze v úvodních dvou kolech. Začne proti Američanovi Emiliu Navovi a následně by si zahrál proti Francouzi Corentinu Moutetovi. Ve třetím kole by ale narazil na Sinnera, s kterým prohrál ve svém posledním zápase v Dauhá a ve třech vzájemných duelech proti němu nezískal ani set.

Trio českých singlistů by z kvalifikace mohl doplnit ještě Dalibor Svrčina. Český mladík začne proti Španělovi Danielovi Méridovi  a o hlavní soutěž by případně zabojoval proti vítězi zápasu mezi Američany Zacharym Svajdou a Coltonem Smithem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
MARECEK7
16.03.2026 22:19
Max 3 kolo
Reagovat
Krisboy
16.03.2026 22:11
Chudák Sinner. Sen o Sunshine Double mu mizí v dáli.
Reagovat
Diabolique
16.03.2026 22:24
Reagovat
frenkie57
16.03.2026 22:26
Sinner se 2x po sobě od Kuby porazit nenechá. Alespoň tak to on určitě cítí. Což ovšem neznamená, že by se tak stát nemohlo, ale moc pravděpodobné to není. Každopádně budu držet Kubovi palce, stejně i ostatním cz hráčům, aby obhájili co nejvíce bodů.
Speciálně jsem zvědav na Toma, protože jeho tenis mám hodně rád. Škoda, že je takový skleněnec.
Reagovat
com
16.03.2026 22:07
Machac po lose odstoupi
Lehe se k Alkáčovi nepriblizi
A Mensik muze, ale nevyhne
Reagovat
Tomas_Smid_fan
16.03.2026 22:25
ty už píšeš jak motýle
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Registrace nového uživatele
TOPlist