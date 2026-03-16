Los Miami: Menšík se vyhne hrozbám. Lehečka je blízko Alcaraze, Macháč dostal Sinnera
Menšík bude od začátku turnaje Masters v Miami pod velkým tlakem. Poprvé v kariéře se totiž bude muset popasovat s pozicí obhájce titulu. Jako turnajová dvanáctka začne ve druhém kole proti Argentinci Báezovi, nebo kvalifikantovi. Hratelný los má i v dalších kolech. Dále by měl vyzvat domácího Francese Tiafoa, který stále není v ideální formě. Prvním těžším soupeřem by měl být v osmifinále Félix Auger-Aliassime, kterému se zde v posledních letech vůbec nedaří.
Pokud by zvládl přehrát i Kanaďana a postoupil by do čtvrtfinále, utká se s největší pravděpodobností s čerstvým šampionem z Indian Wells Sinnerem, kterého už letos vyřadil na pětistovce v Dauhá. Nyní je však Ital na vítězné vlně a bude usilovat o prestižní Sunshine Double.
Menšík loni ovládl tisícovku v Miami naprosto senzačním způsobem. Z turnaje už byl jednou nohou venku, když kvůli zranění kolena uvažoval o odhlášení. Nakonec však hrál, připsal si skalpy tehdejšího úřadujícího šampiona z Kalifornie Jacka Drapera, Američana Taylora Fritze a ve finále zdolal i svůj idol Novaka Djokoviče.
Lehečka plní roli 21. nasazeného a tak má na úvod volný los. Ve druhém kole se může střetnout buď s mladým talentovaným Francouzem Kouamem, který startuje na divokou kartu, nebo kvalifikantem. V případném souboji o osmifinále vyzve jednoho z trojice mezi Norem Casperem Ruudem, domácím Ethanem Quinnem a Polákem Hubertem Hurkaczem. Pokud by postoupil mezi šestnáctku nejlepších, může vyzvat Alcaraze.
Rodák z Mladé Boleslavi se však letos trápí a marně hledá svou nejlepší formu. Na "pátém grandslamu" skončil hned po svém úvodním vystoupení a ani podnik v Miami nepatří mezi jeho oblíbené. Přes prvního soupeře zde došel jen v roce 2023, kdy skončil ve třetím kole.
Na Floridě se na rozdíl od Indian Wells představí i Macháč, který je mezi nenasazenými. K němu byl los přívětivý pouze v úvodních dvou kolech. Začne proti Američanovi Emiliu Navovi a následně by si zahrál proti Francouzi Corentinu Moutetovi. Ve třetím kole by ale narazil na Sinnera, s kterým prohrál ve svém posledním zápase v Dauhá a ve třech vzájemných duelech proti němu nezískal ani set.
Trio českých singlistů by z kvalifikace mohl doplnit ještě Dalibor Svrčina. Český mladík začne proti Španělovi Danielovi Méridovi a o hlavní soutěž by případně zabojoval proti vítězi zápasu mezi Američany Zacharym Svajdou a Coltonem Smithem.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Speciálně jsem zvědav na Toma, protože jeho tenis mám hodně rád. Škoda, že je takový skleněnec.
Lehe se k Alkáčovi nepriblizi
A Mensik muze, ale nevyhne