Los Ostravy: Sestry Fruhvirtovy čekají, Bartůňková schytala jednu z nejtěžších soupeřek
Linda Fruhvirtová a Bartůňková se pokusí navázat na velmi povedené Australian Open a budou patřit mezi největší domácí naděje v ostravské hale. Zatímco starší z talentovaných sester na soupeřku čeká, Bartůňková vyzve nasazenou trojku Annu Blinkovovou. Ruská tenistka nemá oslnivou formu, ale v halových podmínkách rozhodně hrát umí, což potvrdila triumfem v Kluži 2022.
Představí se i Brenda Fruhvirtová, která se pokouší o návrat po psychických i zdravotních problémech a je v extrémní krizi. V Ostravě startuje na divokou kartu a stejně jako sestra Linda čeká na soupeřku z kvalifikace.
Divokou kartu obdržely ještě Tereza Martincová, Darja Viďmanová a Lucie Havlíčková. Martincová narazí na Dalmu Gálfiovou, Havlíčkovou čeká Katie Boulterová a Viďmanová bude čelit nasazené osmičce Panně Udvardyové.
Hlavní soutěž začíná v neděli a už dnes se rozehrály kvalifikační boje. Z nich mohou postoupit Vendula Valdmannová, nebo Laura Samson a také Gabriela Knutsonová, Dominika Šalková a vítězka derby mezi Annou Siskovou a Barborou Palicovou.
Nejlepší české tenistky v Ostravě i kvůli nešťastnému termínu chybí. Z našich hráček figurujících v TOP 100 žebříčku nenajdeme ani jednu. Obsazení je celkově slabší a nejvýše nasazenými jsou Tatjana Mariaová (42. v žebříčku WTA) a Emiliana Arangová (51.). Obě mají v úvodním kole volno.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře