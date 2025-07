Loučení se odkládá. Užila jsem si každou vteřinu, říkala Bouchardová

WTA MONTREAL - Eugenie Bouchardová (31) odložila loučení s profesionálním tenisem. Finalistka Wimbledonu z roku 2014, která oznámila, že turnaj v Montrealu bude její poslední v kariéře, zvládla vstup do soutěže vítězně. V prvním kole porazila Kolumbijku Emilianu Arangovou (24) po setech 6:4, 2:6, 6:2.

Bouchardová – Arangová 6:4, 2:6, 6:2

Na stadionu IGA vládla v pondělí večer bouřlivá atmosféra. Domácí publikum si nenechalo ujít možná poslední vystoupení své hrdinky Bouchardové a ta se odměnila bojovným výkonem.

Bývalá světová pětka, která hrála na divokou kartu a v současnosti není na žebříčku klasifikována, prolomila podání své soupeřky Arangové hned šestkrát a po 2 hodinách a 14 minutách slavila postup do druhého kola, v němž ji čeká 17. nasazená Belinda Bencicová.

"Atmosféra byla naprosto elektrizující. Moc jsem si to užila. Jsem hrdá na to, jak jsem bojovala a zůstala soustředěná po celý zápas," hodnotila Kanaďanka. "Byl to fyzický i psychický boj, a bylo úžasné hrát v Montrealu před domácími fanoušky."

Před turnajem si přála, aby její rozlučka, podle jejich slov, připomínala oslavu, ne pohřeb – a atmosféra na kurtu tomu odpovídala. V rozhodujícím dějství Bouchardová získala tři brejky a po závěrečném fiftýnu si mohla vychutnat i jeden milník: šlo o její 300. kariérní vítězství.

"Nevěděla jsem, co čekat," přiznala po utkání. "Snažila jsem se být hlavně maximálně soustředěná, bojovat a nedat soupeřce nic zadarmo. Ať už to dopadne jakkoliv, chtěla jsem odejít s pocitem, že jsem odvedla maximum. A přesně to se stalo. Užívala jsem si každou vteřinu."

Bouchard's winning moment.



Her first win in this tournament in nine years.



Incredible atmosphere.@WTA pic.twitter.com/j4zflSFi1V — José Morgado (@josemorgado) July 29, 2025

Ve druhém kole narazí Bouchardová na Belindu Bencicovou, se kterou má negativní bilanci 0:3. "Je to skvělá hráčka. Hrály jsme spolu před deseti lety tady v Torontu, a pak ten turnaj vyhrála," připomněla.

"Bude to těžký zápas. Zítra si něco zkusím na tréninku, trochu o tom popřemýšlím. Hraje rychle, mění rytmus... už jsme spolu pár bitev svedly. Těším se na to," dodala šťastná tenistka.

