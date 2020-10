Lucky loser Sonego ve Vídni postoupil do svého největšího finále, vyzve rozjetého Rubljova

Lorenzo Sonego ve Vídni neprošel kvalifikací. Do hlavní soutěže ale proklouzl jako lucky loser, ve čtyřech zápasech v ní neztratil ani set a prožívá životní týden.



Včera pětadvacetiletý Ital deklasoval odevzdaně hrající světovou jedničku Novaka Djokoviče, připsal si první skalp hráče Top 10 a postoupil do svého třetího a dosud největšího semifinále.



A v něm vybojoval své druhé finále a první na turnaji kategorie ATP 500, když si v prvním vzájemném duelu poradil 6-3 6-4 s Britem Danem Evansem.







Své první finále loni na trávě v turecké Antalyi Sonego přetavil v titul, v rakouské metropoli ho od triumfu dělí velký favorit Andrej Rubljov.



Třiadvacetiletý Rus v semifinále ve vídeňské Stadthalle porazil vítěze z roku 2018 Kevina Andersona z Jihoafrické republiky, který zápas za stavu 4-6 a 1-4 vzdal kvůli zranění pravé nohy.



Rubljov v lednu vyhrál během dvou týdnů turnaje na tvrdém povrchu v Dauhá a Adelaide a formu má i po koronavirové pauze. Na grandslamech v New Yorku i Paříži došel do čtvrtfinále a k tomu přidal své dosud nejcennější triumfy na turnajích ATP 500 v Hamburku a v Petrohradu.



Na akcích ATP 500 neprohrál už 14 zápasů v řadě, z posledních 19 zápasů prohrál pouze jediný ve čtvrtfinále Roland Garros se Stefanosem Tsitsipasem. Tento týden ve Vídni Rubljov nejenže ještě neprohrál set, ale ani jeden z 28 gamů na podání. Ve čtvrtfinále vyřadil obhájce titulu a domácího favorita Dominica Thiema.



Do finále postoupil popáté v sezoně a pokud opět zvítězí, stane se nejúspěšnějším tenistou v počtu titulů na letošní ATP Tour. Zároveň by se poprvé v kariéře kvalifikoval na Turnaj mistrů do Londýna.

• ATP 500 VÍDEŇ •

Rakousko, tv. povrch / hala, 1.550.950 eur

sobotní výsledky (31. 10. 2020) • Dvouhra - semifinále • Rubljov (5-Rus.) - Anderson (JAR) 6-4 4-1 skreč A. Sonego (It.) - Evans (Brit.) 6-3 6-4