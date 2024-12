Macháč dobírá antibiotika, v přípravě ho přibrzdila delší viróza. Touží po titulu či finále na tisícovce

Tomáše Macháče přibrzdila v minulých týdnech v přípravě na novou sezonu nemoc, musel brát antibiotika a upravit program. Novinářům dnes před vyhlášením Sportovce roku řekl, že po životní sezoně věří v další herní posun. Více mu sedí nedávat si konkrétní cíle, v podvědomí má ale triumf na turnaji ATP nebo finále na podniku Masters 1000.

"Dneska dobírám antibiotika. Nemoc byla docela náročná, měl jsem to 14 dní. Nebylo to nic špatného, ale spíše to bylo dlouhé. Normálně jsem zvyklý na třídenní virózy, ale tohle bylo delší," uvedl Macháč.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna má za sebou úspěšný rok. V žebříčku ATP se posunul ze 78. na 25. místo a stal se českou jedničkou. V květnu se probojoval v Ženevě poprvé do finále turnaje ATP a na podzim se dostal do semifinále silně obsazených akcí v Tokiu a Šanghaji.

"Byl to úžasný rok. V rámci zdraví a všeho jsem předvedl skvělou sezonu a jsem za to strašně rád. Není tam žádný špatný moment," řekl Macháč, který v létě vybojoval s Kateřinou Siniakovou olympijské zlato ve smíšené čtyřhře. "Bylo to něco, co jsem nečekal, že se může někdy stát. Byly to neskutečné momenty a nastartovalo mě to na konec sezony," uvedl.

Už si získal respekt

Během roku porazil Carlose Alcaraze, Novaka Djokoviče, Alexeie Popyrina či Grigora Dimitrova. Ví, že už má mezi světovými hvězdami respekt. Na obhajobu bodů v dalším ročníku je připravený.

"Myslím, že ti hráči už se mnou počítají. Ještě než jsem šel hrát s Alcarazem, už jsem některé hráče porazil. Myslím, že už mě nedokážou víc načíst, už to doteď dělali. Obhajoba bodů k tomu patří. Pro mě je spíše cíl, co jsem letos dělal a dařilo se mi. Pracovat na slabinách a ty výsledky pak přijdou," podotkl.

Intenzivněji pracuje také s neurokoučem Adamem Truhlářem. "Znám ho už delší dobu. Ale celkově říkám, že člověk je sobě sám sobě nejlepším rádcem. Když potřebuju, tak se poradím, ale stejně se v něčem rozhoduju sám, protože je to moje tělo a moje hlava," uvedl Macháč. Zapracovat chce i na komunikaci s trenérem, k němuž letos občas během zápasů nespokojeně gestikuloval.

Přání: Titul nebo finále na tisícovce

Více než cíle má pro příští sezonu v hlavě přání. "Letos jsem si nedal žádný cíl a bylo to fajn. Získal jsem zlatou medaili a jsem 25. na světě. Kdybych si dal nějaký takový cíl, tak si myslím, že se to nepodaří," řekl.

"V Šanghaji jsem se nepočítal, že budu v semifinále, myslel jsem si, že budu v prvním kole a pak jsem hrál nejlepší tenis v kariéře. Ale v podvědomí mám, že bych rád získal nějaký titul na ATP, nebo si zahrál finále na tisícovce," uvedl Macháč.

Svěřenec Daniela Vacka začne sezonu na konci roku v australském Sydney v soutěži smíšených týmů United Cupu, kde bude reprezentovat například po boku Karolíny Muchové. Do Austrálie bere i kondičního trenéra, s nímž chce dohnat přípravu.

Vánoce s předstihem

"Musím to trochu pozměnit, protože nebudu úplně stoprocentně připravený, jak jsem si představoval. Musím se na to adaptovat. Od United Cupu bohužel nic neočekávám, ale zase se na to těším. Nemáme co ztratit. Máme těžké soupeře. Čekají mě zřejmě zápasy s Casperem Ruudem a Hubertem Hurkaczem. To jsou těžcí hráči, i kdybych byl stoprocentně připravený," řekl.

Do Austrálie odletí 23. prosince, i kvůli tomu oslaví Štědrý den v předstihu. "Budeme to dělat 21. Letos je to nabourané, ale věděl jsem, do čeho jdu a ničeho nelituju. Jsem rád, že jsem zdravý a mohu zase hrát," uvedl Macháč. Těší se na rodinné prostředí. "Mám rád hlavně pohodu a řízek se salátem. To mám rád i přes sezonu," doplnil.